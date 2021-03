Auf einen Stich nach Belgrad : Serbien lädt Nachbarn zum Impfen ein

Am Wochenende bildeten sich an einigen Grenzübergängen in Serbien Warteschlangen bei der Einreisekontrolle. Der Grund: Tausende Menschen aus Albanien, Bosnien-Hercegovina, dem Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien wollten in das Land, um sich dort kostenlos gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Während Serbien in Europa nach Großbritannien die höchste Impfrate hat, haben die Impfungen in einigen seiner balkanischen Nachbarstaaten noch nicht oder nicht in nennenswertem Ausmaß begonnen. In Nordmazedonien etwa wurde bisher nur Krankenhauspersonal geimpft, und auch das war vor allem aufgrund einer Spende aus Serbien sowie einer Lieferung aus Russland möglich.

Am Wochenende durften sich in Serbien nun ausdrücklich alle Bürger der Nachbarstaaten impfen lassen, die dies wollten. Viele meldeten sich über die Regierungsseite „euprava.gov.rs“ an, manche kamen ganz ohne Anmeldung nur mit ihren Ausweisen. Für diese unangemeldeten Impfwilligen galt in den beiden Impfzentren in Belgrad sowie in der südserbischen Stadt Niš eine einfache Losung: Wer zuerst kommt, bekommt den ersten Stich.