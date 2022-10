Spanien : Separatistische Regierungskoalition in Barcelona zerbrochen

Aktualisiert am

Separatistische Regierungskoalition in Barcelona zerbrochen

Die Koalitionspartner haben sich heftig zerstritten – über den richtigen Weg zur katalanischen Unabhängigkeit. Nun will Regionalpräsident Pere Aragonès mit wechselnden Mehrheiten alleine weiterregieren.

Pere Aragonès am 24. September in Barcelona Bild: Reuters

Nur gut eineinhalb Jahre hat die separatistische Regierung in Barcelona gehalten. Nach einem heftigen Streit über den Weg zur katalanischen Unabhängigkeit verließ die Junts-Partei (JxCat) des geflohenen Regierungschefs Carles Puigdemont die Koalition: Statt mit der Zentralregierung Madrid zu ringen, hatten Junts und die ERC-Partei von Regionalpräsident Pere Aragonès sich erbittert bekämpft. Er will jetzt mit wechselnden Mehrheiten alleine weiterregieren – wie es die ERC zum letzten Mal Anfang der dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts getan hatte.

Seine bisherigen Partner gingen aus der Opposition sofort zum Angriff über, sprachen ihm jegliche „demokratische Legitimität“ ab und verlangten Neuwahlen. Puigdemont lobte die Abstimmung und das Ergebnis. Vor knapp zwei Wochen hatte Junts die Eskalation auf die Spitze getrieben und Aragonès damit gedroht, im Regionalparlament die Vertrauensfrage zu stellen; aus der Sicht der Partei setzte er sich nicht entschieden genug für die Selbstbestimmung ein. Daraufhin entließ Aragonès den stellvertretenden Regionalpräsidenten Jordi Puigneró, der Junts angehört. Dessen Partei ließ die Mitglieder über den Verbleib in der Regierung entscheiden: 55 Prozent waren dagegen.

Die erste Herausforderung steht schon an

Kaum war das Ergebnis bekannt, erhielt Aragonès ein überraschendes Hilfsangebot aus Madrid. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez bot dem moderaten Separatisten seine Unterstützung an. Das war nicht ganz selbstlos. Seine linke Minderheitsregierung braucht ein weiteres Mal im nationalen Parlament dringend die Stimmen der ERC, um den Staatshaushalt zu verabschieden. Die katalanischen Sozialisten hatten bei den Regionalwahlen im Februar 2021 mehr Stimmen als Aragonès’ ERC gewonnen. Wegen des Wahlrechts erhielten beide 33 Mandate; die absolute Mehrheit liegt bei 68 Mandaten. Zusammen mit den acht Abgeordneten der Partei der Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau könnte es reichen. En Comú Podem ist auch bereit zu helfen. Die erste Herausforderung steht schon nächste Woche bevor, Aragonès muss seinen Haushalt auf den Weg bringen, von dem mehrere Milliarden Euro an Unterstützung für die katalanische Bevölkerung abhängen.

Junts war es wichtiger, trotz Inflation und steigender Energiepreise ideologisch klare Kante zu zeigen. Für Ausstieg zahlt die Partei einen hohen Preis. Sie verliert nicht nur ihre sechs Minister in der Regionalregierung; auch mehr als 250 Mitarbeiter aus dem Regierungsapparat müssen gehen und Junts hat keinen Zugriff auf Haushaltsmittel mehr. Der Zeitpunkt ist politisch ungünstig. Im nächsten Mai stehen Kommunalwahlen an, am Jahresende die spanischen Parlamentswahlen. Junts muss die Wahlkämpfe aus der Opposition bestreiten.

Die Mitgliederbefragung zeigte, wie gespalten die Partei in den eigenen Reihen ist, denn 42 Prozent waren dagegen, die Koalition aufzugeben. Junts hat zwei Flügel: Protagonisten der siegreichen radikalen Fraktion sind Puigdemont und die bisherige Parlamentspräsidentin Laura Borràs, die wegen eines Gerichtsverfahrens ihren Posten aufgeben musste. Dieses Lager versteht Junts als eine „nationale Befreiungsbewegung“, die die Konfrontation mit Madrid suchen muss. Aragonès lehnt dagegen unilaterale Aktionen ab und sitzt mit Sánchez am neuen „Dialogtisch“.

Zum ersten Mal Juniorpartner

Junts findet sich in einer völlig neuen Lage wieder. Schon ihre Vorläuferparteien waren immer politisch die Nummer Eins. Fast ein Vierteljahrhundert lang hat sie Jordi Pujol geprägt. Bis 2003 stand er mit seiner Convergència-Partei an der Spitze der Regionalregierung. Er paktierte in Madrid mit Sozialisten und Konservativen. Für mehr Autonomie und Steuergelder verhalf er ihnen zu Mehrheiten. 2010 erhielt Junts‘ Vorläuferpartei CiU noch mehr als 38 Prozent der Stimmen und 62 Mandate, 2021 waren es nur noch gut 20 Prozent und 32 Abgeordnete.

Vor einem Jahr wurde Junts dann zum ersten Mal Juniorpartner und kam von Anfang an damit nicht klar. Die Koalitionsverhandlungen dauerten Monate und drohten zu scheitern. Dabei ging es auch um die Rolle Puigdemonts. Junts wollte, dass der von ihm geführte „Rat der Republik“ in Brüssel - ein durch Spenden finanzierter Verein - für alle Fragen zuständig sein soll, die die Unabhängigkeit Kataloniens betreffen, was Aragonès ablehnte.

„Von Brüssel aus war jetzt Puigdemont die treibende Kraft hinter dem Votum für den Austritt aus der Regierung, mit Laura Borràs als seiner effizientesten Propagandistin“, schrieb am Wochenende der Kolumnist Enric Juliana in „La Vanguardia“. Puigdemont und seine Anhänger blickten schon weiter. Sie seien überzeugt, dass die konservative Volkspartei (PP) und die rechtspopulistische Vox-Partei 2021 die spanischen Parlamentswahlen gewinnen und „die Lunte des Katalonien-Konflikts neu entfachen werden“.