Krise beim Sender CNN : Das Sturmgeschütz der Demokraten steckt fest

Zugegeben: Der Vergleich hinkt etwas. Um aber zu verstehen, was sich derzeit im innersten Kern des politisch-medialen Komplexes von Amerika zuträgt, muss man sich vorstellen, Markus Lanz' großer Bruder sei der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die beiden nutzen ihre Stellungen aus, um sich gegenseitig zu promoten: Der Moderator schaltet den Bruder immer wieder in seine Sendung und lobt dessen Regierungskunst. Das SPD-Schwergewicht wiederum setzt den prominenten Fernsehjournalisten bei Auftritten für seine Zwecke ein. Keiner stößt sich daran: Der Feind steht schließlich rechts.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Dann wird dem Politiker von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nach dessen Rücktritt wird bekannt, dass der kleine Bruder ihn im Umgang mit der Affäre beraten hatte. Sein Sender hält zunächst an ihm fest. Erst als eine Untersuchung hervorbringt, dass der Journalist quasi als zentraler PR-Krisenmanager im Hintergrund agierte, trennt man sich von ihm. Wochen später muss der Senderchef selbst seinen Hut nehmen – wegen eines Verhältnisses mit einer Kollegin im Vorstand. Die heimliche Beziehung wurde durch die Untersuchung bekannt. Und die Geliebte war einst übrigens die Pressesprecherin des SPD-Mannes. Ein etwas überladenes Drehbuch? Nicht in Amerika.

„Einvernehmliche Beziehung“

Spätestens mit dem Rücktritt von CNN-Präsident Jeff Zucker ist aus dem Skandal um die Gebrüder Cuomo die größte Krise des Nachrichtensenders geworden. Am Mittwoch hatte Zucker, der den Sender seit 2013 geführt hatte, mitgeteilt, in der Untersuchung Chris Cuomos habe man ihn nach seiner „einvernehmlichen Beziehung“ mit seiner „engsten Kollegin“ gefragt. Das Verhältnis habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Er hätte es offenlegen müssen, als es begonnen habe. „Aber ich tat es nicht. Das war falsch. Aus diesem Grund trete ich heute zurück.“ Wie es heißt, hätte man ihn andernfalls entlassen.

Die Beziehung zwischen Zucker und seiner Marketing-Chefin, Vizepräsidentin Allison Gollust, die auf ihrem Posten bleiben soll, hat nichts gemein mit den Vorwürfen gegen Andrew Cuomo, dem früheren Gouverneur von New York, bei dem es um Vorwürfe sexueller Belästigung ging. Doch die Compliance-Regeln im „Corporate America“ der Me-Too-Ära sind erbarmungslos. Auch Gollust veröffentlichte ein Statement, in dem sie erwähnte, dass sich die Beziehung während der Pandemie verändert habe. Beide sind im Übrigen geschieden.

Eine offene Frage ist, warum die geheime Beziehung, die im Sender freilich gar nicht so geheim gewesen sein soll, durch die Cuomo-Affäre öffentlich wurde. Anfang Januar hatte ein Prominenten-Portal erstmals über die Beziehung berichtet. Nun gibt es Gerüchte, dass Chris Cuomo sich gerächt haben könnte. Der geschasste einstige Star-Moderator einer abendlichen Primetime-Politshow hatte schon im Dezember einen bekannten Hollywood-Anwalt engagiert. Dieser befindet sich gegenwärtig mit dem Sender in Verhandlungen, um einen ausstehenden Millionenbetrag für seinen Mandaten zu erhalten, was Zucker mit Verweis auf Cuomos unethisches Verhalten verweigert haben soll.

Die politische Dimension der Affäre besteht darin, dass sich Zuckers CNN als Sturmgeschütz der Demokraten versteht, wie man in leichter Anlehnung an Rudolf Augstein sagen könnte. Der Senderchef und Cuomo pflegten einst ein vertrauensvolles Verhältnis. Zucker holte den Spross der New Yorker Politdynastie vom Sender ABC zu CNN. Und seine Geliebte Gollust arbeitete vor zehn Jahren für den älteren Cuomo-Bruder in Albany – als Pressechefin des Gouverneurs.