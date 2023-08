Die Nacht in der Ukraine : Selenskyj will Korruption wie Hochverrat bestrafen

Präsident Selenskyj will in der Ukraine härter gegen Korruption vorgehen. Ein russisches Kampfflugzeug lässt eine US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer abdrehen. Der Überblick.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte den Tatbestand der Korruption für die Dauer des russischen Angriffskrieges mit Landesverrat gleichsetzen lassen. In einem Interview zeigte er sich davon überzeugt, dass eine solche rechtliche Gleichstellung hilfreich sein könnte.

Der Verteidigungsminister der Ukraine, Olexij Resnikow, bezeichnete seinerseits in einem Interview die westlichen Kampfflugzeugen vom Typ F-16, die sein Land erhalten soll, als einen „game changer“. Erste mögliche Einsätze der erwarteten Maschinen stellte er im kommenden Frühjahr in Aussicht.

Auch in Russland wurde ein Kampfflugzeug zum Thema: Das russische Verteidigungsministerium berichte am Sonntagabend über einen Kampfflugzeug-Einsatz über dem Schwarzen Meer wegen einer US-Aufklärungsdrohne.

In der Nacht zum Montag berichtete Moskau von mehreren abgewehrten Drohnenangriffen über russischem Gebiet. Das Land führt seit nunmehr 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Moskau: Zwei ukrainische Drohnen über Brjansk abgewehrt

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Montag einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk abgewehrt. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilte das Ministerium am Montagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Moskau beschuldigte Kiew, den Angriff verübt zu haben. Man habe einen weiteren Versuch Kiews vereitelt, „einen Terroranschlag mit flugzeugähnlichen Drohnen gegen Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben“, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Immer wieder hat es in den vergangen Wochen Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe gegeben.

Selenskyj will Korruption für Kriegsdauer mit Verrat gleichsetzen

Der ukrainische Präsident kündigte einen Gesetzesentwurf an, um den Tatbestand der Korruption für die Dauer des Krieges mit Landesverrat gleichsetzen lassen. „Ob der Gesetzesgeber diesen Vorschlag unterstützen wird, weiß ich nicht – aber ich werde es auf jeden Fall vorschlagen“, sagte Selenskyj in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Journalistin Natalija Mossejtschuk.

Eine erfolgreiche Bekämpfung von Korruption und Schattenwirtschaft läge zugleich auch in der Hand der Bürger und Unternehmen, mahnte er. „Wir müssen ehrlich sein, wir müssen Steuern zahlen“, sagte er.

Die ukrainische Gesetzgebung sieht für Korruption bisher unterschiedliche Strafen vor, von Geldstrafen bis zu vier Jahren Haft. In besonders schweren Fällen können es bis zu zwölf Jahre sein. Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft.

Eine bessere Korruptionsbekämpfung ist auch wichtig für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Die Europäische Kommission fordert zudem, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird.