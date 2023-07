Aktualisiert am

Ukrainekrieg : Welche Gefahren drohen am Atomkraftwerk Saporischschja?

Moskau und Kiew bezichtigen sich gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj warnte in seiner jüngsten Videoansprache, dass Russland einen Anschlag auf das Kraftwerk simulieren und die Ukraine als Drahtzieher beschuldigen könnte. Der ukrainische Generalstab warnte unlängst davor, dass eine russische „Provokation“ unmittelbar bevorstehen könnte. Die Ukraine fordert daher internationalen Druck auf Russland, um das zu verhindern.

Gerhard Gnauck



Haben die russischen Besatzer das Kernkraftwerk vermint?

Russische Truppen halten das größte Atomkraftwerk der Ukraine und Europas seit 16 Monaten besetzt. Unbestritten ist seit langem, dass sie Militärfahrzeuge in den Turbinenhallen stationiert haben. Für eine Verminung gibt es bisher keine Beweise. Am Dienstagabend sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, Kiews Geheimdienst habe Informationen, wonach die Russen auf mehreren der sechs Reaktorblöcke Gegenstände installiert hätten, die wie Sprengvorrichtungen aussehen. „Möglicherweise geht es darum, einen Angriff auf das Kraftwerk zu imitieren.“

Warum sollten die Russen das tun?

Die Sicht Selenskyjs ist: Da es auf die Verminung und Sprengung des russisch besetzten Kachowka-Staudamms keine starke Reaktion der Weltgemeinschaft gegeben habe, könne das „den Kreml zu neuem Übel inspirieren“. Doch darüber lässt sich nur spekulieren. Befürchtungen über eine Katastrophe am Kraftwerk verfügen jedenfalls über ein gewaltiges Erpressungspotential, das auch auf die in Europa seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 verbreitete Ängste zielt.

Meldungen über den Abtransport von AKW-Mitarbeitern tiefer ins russisch besetzte Gebiet hinein lassen vermuten, dass Russland den Abzug aus dem Atomkraftwerkin Erwägung zieht. Aus ukrainischer Sicht besteht die Gefahr, dass Russland, wenn es militärisch zur Räumung gezwungen sein würde, eine Strategie der „verbrannten Erde“ verfolgen könnte. Allerdings finden die Kämpfe im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive derzeit weit entfernt vom Kraftwerk statt, am Dienstag etwa bei der Stadt Orichiw, etwa 80 Kilometer weiter östlich.

Was sagt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dazu?

Die IAEA ist seit Herbst 2022 mit eigenem Personal auf dem Gelände des Kernkraftwerks präsent, um die Lage zu beobachten. Dabei hat sie früher bereits einmal gemeldet, dass „außerhalb des Kraftwerksgeländes“, aber auch an nicht näher genannten „bestimmten Plätzen innerhalb“ Minen gelegt worden seien. Zuletzt hat IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitag gesagt, man nehme die Berichte über eine angebliche Verminung „sehr ernst“, er habe die Fachleute mit einer Überprüfung beauftragt. Bislang hätten sie dort „keinerlei Minen oder andere Sprengstoffe“ entdeckt. Allerdings habe man noch nicht zu allen Stellen Zugang gehabt.

Könnten die Ukrainer das Kraftwerk angreifen?

Ein Berater der russischen Atomenergiebehörde Rosenergoatom sagte am Dienstag im Moskauer Staatsfernsehen, die ukrainischen Truppen wollten in der Nacht zum Mittwoch (Mittwoch) das AKW mit Raketen, Drohnen und einer „schmutzigen Bombe“ angreifen. Das ist nicht passiert. Dass die Ukrainer ihr eigenes Kraftwerk zerstören wollten, das in Spitzenzeiten die Hälfte ihres gesamten Strombedarfs deckt, ist ohnehin unwahrscheinlich.