Rede vor Parlament in Rom : Selbst Salvini applaudiert Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoschaltung zum italienischen Parlament in Rom. Bild: EPA

Im italienischen Abgeordnetenhaus in Rom blieben am Dienstag etliche Plätze frei, als Wolodymyr Selenskyj sprach. Geschlossen boykottierte etwa die Gruppe „L’Alternativa c’è“ (Es gibt eine Alternative) die Rede des ukrainischen Präsidenten. Zur Begründung hatte es in einer Erklärung am Montag geheißen: „Solidarität mit einem souveränen Staat zu zeigen heißt nicht, der Propaganda und der Kriegshetze zu lauschen, etwa der Forderung nach Verhängung einer Flugverbotszone oder nach Entsendung von Truppen, um Italien und Europa in einen globalen Konflikt hineinzuziehen.“ Die Parlamentariergruppe besteht aus ehemaligen Mitgliedern der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen aus der Partei austraten oder von dieser ausgeschlossen wurden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Aber auch einige Rechtspopulisten blieben der gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern fern. Man dürfe nicht nur eine Kriegspartei hören, hieß es von ihnen, im Anschluss an Selenskyj hätte man auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Wort kommen lassen sollen. Der frühere Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega hatte zwar die Teilnahme aller Abgeordneten und Senatoren seiner Partei gefordert. Doch bei weitem nicht alle wollten sich der Parteidisziplin unterwerfen. Sowohl die Lega wie die Fünf-Sterne-Bewegung gehören zur breiten Koalition unter Ministerpräsident Mario Draghi.

„Mariupol ist für die Ukrainer wie Genua für die Italiener“

Keine politisch motivierten Absenzen gab es dagegen aus den Reihen der postfaschistischen Oppositionspartei „Brüder Italiens“ unter Giorgia Meloni, der laut Umfragen mit 21 Prozent Zustimmung derzeit stärksten politischen Kraft. Meloni hatte unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine eine Art atlantischer Wende vollzogen und sich eindeutig auf die Seite der Ukraine, der EU und der USA gestellt.

In seiner kurzen Rede vor den italienischen Parlamentariern warnte Selenskyj, Putin betrachte die Ukraine als „Einfallstor nach Europa“. Die Ukraine laufe Gefahr, die Invasion nicht zu überleben. Die belagerte und weitgehend zerstörte Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer sei für die Ukrainer etwa wie Genua für die Italiener. „Wir dürfen die Barbarei nicht zulassen“, forderte Selenskyj, der für seine Ansprache stehende Ovationen erhielt.

Ministerpräsident Mario Draghi sagte in seiner kurzen Erwiderungsrede der Ukraine weitere Unterstützung bei ihrem Kampf gegen die Invasoren und beim Bestreben um einem EU-Beitritt zu. Der Widerstand des Landes gegen den russischen Überfall sei heldenhaft, sagte Draghi: „Die Arroganz der russischen Regierung kollidiert mit der Würde des ukrainischen Volkes.“

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Allerdings können die „Boykotteure“ der Sondersitzung der beiden Parlamentskammern mit einigem Recht argumentieren, nicht sie selbst seien in der Russland-Politik vom Weg abgekommen, sondern die Führung ihrer jeweiligen Parteien. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist seit den Parlamentswahlen vom März 2018 ununterbrochen Regierungspartei – zuerst in einer Koalition mit der rechtsnationalen Lega und dann mit den Sozialdemokraten, jeweils unter Regierungschef Giuseppe Conte, seit Februar 2021 schließlich in der Koalition unter Draghi.

Während der Regierungszeit Contes fehlte es nicht an Freundschaftsbezeugungen gen Moskau. Bei seinem Staatsbesuch im Juni 2019 wurde Putin im Quirinalspalast von Präsident Sergio Mattarella mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend kam er mit Ministerpräsident Conte und dessen damaligen Stellvertretern Salvini von der Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung zusammen, die ihn in hohen Tönen priesen. Salvini hatte Russlands Annexion der Krim zuvor als „Befreiung“ bezeichnet und auf dem Roten Platz in einem T-Shirt mit aufgedrucktem Putin-Porträt posiert.

Corona-Hilfe mit Spionage-Absicht?

Vor genau zwei Jahren fuhren russische Militärfahrzeuge mit der Aufschrift „Dalla Russia con amore“ (Aus Russland mit Liebe) ohne Begleitung und Überwachung von einem Militärflughafen nahe Rom nach Bergamo. Moskau schlachtete den Einsatz mit überschaubarem Effekt bei der Pandemiebekämpfung in der besonders betroffenen norditalienischen Region Lombardei seinerzeit für Propagandazwecke aus. Nebenbei gelangte es womöglich zu wichtigen Informationen über das Gesundheits- und Verteidigungswesen sowie den Katastrophenschutz Italiens. Bis heute ist unklar, welche Vereinbarungen Moskau und Rom damals für den „humanitären Einsatz“ der russischen Truppen in Italien trafen.

Mehr zum Thema 1/

Unklar ist auch, welche Truppen aus Russland vom Frühjahr 2020 in Italien beteiligt waren. Manche argwöhnen, es seien auch Spionageeinheiten darunter gewesen. Der sozialdemokratische Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, hat jüngst daran erinnert, dass zur russischen „Hilfsdelegation“ mehr Generäle und Offiziere als Ärzte und Pfleger gehört hätten. „War die damalige Aktion Hilfe, Propaganda oder Spionage?“, fragt sich heute nicht nur der Bürgermeister von Bergamo.