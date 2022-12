Selenskyj in Washington : Eine Botschaft an Trumps Partei

Der Jubel im amerikanischen Kongress für Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Ende des ersten Kriegsjahres ein starkes Signal an die Welt und an den russischen Machthaber Wladimir Putin, dass der Westen an Kiews Seite steht. Mindestens so wichtig dürfte Joe Biden und den führenden Demokraten im Kongress aber eine andere Zielgruppe gewesen sein, als sie Selenskyjs Besuch einfädelten: Die Republikaner, die von Januar an die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen.

Der mutmaßliche künftige Sprecher der Kammer, Kevin McCarthy, hatte im Wahlkampf damit gedroht, man werde der Ukraine „keinen Blankoscheck“ ausstellen. Das schreckte Biden, Selenskyj und die Europäer auf, denn für seine Milliardenhilfen braucht der amerikanische Oberbefehlshaber die Zustimmung des Kongresses.

Die Demokraten werden nun dafür sorgen, dass zwei Dinge von Selenskyjs Reise in Erinnerung bleiben. Erstens sein Satz, dass es bei den Hilfspaketen nicht um Wohltätigkeit, sondern um eine „Investition in die globale Sicherheit und Demokratie“ gehe. Zweitens das Bild, das McCarthy mit anderen führenden Republikanern beim tosenden Beifall für den Gast aus Kiew zeigt.

Das hat sich vorher nur Netanjahu getraut

Mit seinem Talent für Inszenierungen hat Selenskyj die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, direkt Forderungen an die Amerikaner zu stellen. So forsch hatte das zuletzt der Israeli Benjamin Netanjahu getan, der an gleicher Stelle, sehr zum Verdruss der Demokraten unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama, die Abgeordneten und Senatoren gegen das Atomabkommen mit Iran aufwiegelte.

Es war ein geschickter Schachzug, Selenskyj als echten Menschen, ja als „Helden zum Anfassen“ auf die wichtigste Bühne der amerikanischen Politik zu stellen. Denn „kennengelernt“ hatten ihn viele amerikanische Politiker und Bürger als Figur im ersten „Impeachment“ gegen Donald Trump. Dem war vorgeworfen worden, Selenskyj unter Druck gesetzt zu haben, auf dass er belastendes Material gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter beschaffe (oder fabriziere).

Da der Ukrainer nicht lieferte, wurde Selenskyj für Hardcore-Trumpisten zu einer Hassfigur – und das Land galt als Moloch der Korruption. Gleichzeitig milderten viele Republikaner ihren Blick auf den russischen Machthaber Putin. Im Grabenkrieg mit den Demokraten, die Trumps freundliche Worte gegenüber dem Russen skandalisierten und ihm ohne schlagende Beweise eine Abhängigkeit von Russlands Präsidenten unterstellten, war ihnen die Ukraine einerlei.

McCarthy steht noch im Wahlkampf

Vor diesem Hintergrund darf man erleichtert sein, dass nur eine Handvoll Republikaner demonstrativ sitzen blieb, als der Rest der Volksvertreter sich erhob und Selenskyj demonstrativ den Rücken stärkte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Großteil der republikanischen Abgeordneten dem Auftritt ferngeblieben war.

Das hatte viel mit der aus Sicherheitsgründen kurzfristigen Ankündigung, dem Winterwetter und dem großen Ausgabengesetz zu tun, das bis Jahresende unter Dach und Fach sein muss, damit dem Land ein abermaliger Verwaltungsstillstand erspart bleibt. Trotzdem erinnert die Szenerie stark an die Ausflüchte vieler Republikaner, als sie im Wahlkampf nach dem Ukrainekrieg gefragt wurden. Die Sache bleibt machtpolitisch heikel.

Und für McCarthy ist der Wahlkampf noch nicht vorbei; er muss immer noch fürchten, dass der rechtsradikale Flügel der Fraktion ihn bei der Wahl zum „Speaker“ düpiert. Auch deshalb hat er nach Selenskyjs Rede bekräftigt, dass ein „Blankoscheck“ für die Ukraine nicht in Frage komme. McCarthy hat schon einmal erlebt, dass der radikale Schwanz der Fraktion mit dem Hund wackelte, um einen vermeintlich moderaten Anführer loszuwerden.

Mehr zum Thema 1/

Einige Republikaner stehen auf dem Standpunkt, Amerika habe sich aus Prinzip nicht in (vermeintlich) ferne Konflikte einzumischen. Andere übersetzen Trumps Losung „America First“ in die Forderung, Kiew zwar weiter mit Militärgütern zu helfen, zivile Unterstützung aber ganz den Europäern zu überlassen. Wieder anderen scheint es vor allem darum zu gehen, die Ukrainehilfe als Hebel zu benutzen, um eine andere Politik an der Grenze zu Mexiko zu erzwingen.

Die Fernsehbilder aus dem Plenarsaal des Repräsentantenhauses dürften dennoch nicht getrogen haben: Eine große Mehrheit der Abgeordneten und Senatoren steht an Kiews Seite; es gibt auch noch einflussreiche „Falken“ unter den Republikanern, denen Biden viel zu vorsichtig vorgeht. Dessen Beteuerung, dass Amerika der Ukraine helfen werde, „solange es nötig ist“, war ein wichtiges Signal des „Führers der freien Welt“.

Für die amerikanischen Steuerzahler heißt das aber auch: Das wird noch lange teuer. Deshalb muss es nicht das Schlechteste sein, wenn McCarthy die Regierung nötigte, eine bessere Kontrolle der Gelder zu erzwingen. Sollte er das schaffen, ohne die Hilfsbereitschaft der Vereinigten Staaten grundsätzlich in Frage zu stellen, dann wäre das keine schlechte Arbeitsteilung der beiden Parteien.