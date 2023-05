Aktualisiert am

Der ukrainische Präsident kündigt an, sein Land werde künftig am 9. Mai den Europatag begehen. Am Dienstag reist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu einem Treffen mit Selenskyj nach Kiew.

Wieder ein Wohngebäude getroffen: Zwei Männer stehen am Montag in einem von einer russischen Drohne zerstörten Haus in Kiew. Bild: Getty

Russland hat die Ukraine abermals massiv attackiert. Allein in der Nacht zu Montag seien 16 Raketenangriffe gezählt worden, vor allem auf die Städte Kiew, Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa, teilte der Generalstab der ukrainischen Armee am Montagmorgen mit. Dabei seien drei Zivilisten getötet und 28 Menschen verwundet worden.

Im Laufe des Tages folgten weitere Attacken in der Region Cherson. Die Angriffswelle erfolgte einen Tag vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland.

EU-Kommission: Uneingeschränkte Unterstützung für Kiew

Auch in der seit Monaten stark umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine intensivierte Russland laut General Oleksandr Syrskyj den Beschuss mit schweren Waffen. „Die Russen hoffen immer noch, die Stadt bis zum 9. Mai zu erobern“, sagte er.

An diesem Datum begehen die Russen den „Tag des Sieges“ und die Europäer den Europatag. Daher reist am Dienstag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew.

„Die Präsidentin wird die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine bekräftigen“, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Es ist schon der fünfte Besuch von der Leyens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als einem Jahr.

Die Ukraine hat im vergangenen Jahr den EU-Kandidatenstatus erhalten. Wann Beitrittsverhandlungen beginnen, ist noch unklar. Selenskyj kündigte derweil an, den „Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nazismus“ künftig am 8. Mai zu begehen; am 9. Mai solle künftig der Europatag gefeiert werden.

„Wir kennen das Datum unseres Sieges noch nicht, aber wir wissen, dass es ein Feiertag für die ganze Ukraine, für ganz Europa, für die ganze freie Welt sein wird“, sagte Selenskyj in Anspielung auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Russland bestätigte unterdessen die Evakuierungen der Gebiete um das Kernkraftwerk Saporischschja. Mehr als 1600 Menschen, darunter 660 Kinder, seien aus den umliegenden Gebieten des AKW zum provisorischen Unterbringungszentrum in Berdjansk am Asowschen Meer gebracht worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur auf Telegram mit.