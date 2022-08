Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Selenskyj nennt Beschuss eines Atomkraftwerks „Akt des Terrorismus“

Das Atomkraftwerk-Gelände Saporischschja Bild: Reuters

Nach dem Beschuss des größten Atomkraftwerks in Europa in der Stadt Enerhodar fordert der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Russland. Und 21.000 Ukrainer wollen in Deutschland studieren. Die Nacht im Überblick.