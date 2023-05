Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriff „so lange es nötig ist und darüber hinaus“ Unterstützung zugesichert. Das äußerte die Politikerin am Samstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den sie als „meinen Freund“ bezeichnete. Sie meine damit auch militärische Hilfe, die nötig sei, um einen Frieden zu erreichen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Kiew müsse in Verhandlungen eine starke Position haben, „denn ein Frieden kann nicht auf eine Kapitulation folgen, das wäre ein gefährlicher Frieden für Europa“, sagte Meloni. Die Regierungschefin unterstrich, dass sie einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union sehr unterstütze. Kiew kämpfe nämlich nicht nur für sich, sondern auch für den Rest Europas, „für uns alle“, sagte Meloni. Die Ukraine hofft, noch in diesem Jahr mit konkreten EU-Beitrittsverhandlungen beginnen zu können.

Selenskyj bedankte sich bei Italien für die Hilfe, sowohl bilateral als auch als Teil der internationalen Gemeinschaft. Die vielen ukrainischen Flaggen, die er auf den Straßen Roms gesehen habe, hätten ihn bewegt, sagte er. Auf Telegram hatte er zuvor geschrieben, „Italien steht und stand auf der richtigen Seite, auf der Seite der Wahrheit in diesem Krieg.“

Sein Land wolle den Frieden und habe dafür auch einen Plan vorgeschlagen, so der ukrainische Präsident. „Aber Russland hat darauf mit Raketen geantwortet. Russland hat kein Interesse an Frieden.“

Der ukrainische Präsident war am Samstagmorgen zu seinem ersten Besuch in Italien seit Beginn des russischen Angriffskrieges eingetroffen. Am Flughafen Rom-Ciampino wurde er von Außenminister Antonio Tajani empfangen. Später traf er den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Nach dem Termin mit Meloni wurde Selenskyj von Papst Franziskus im Vatikan erwartet. Mit rund 40 Minuten Dauer war die Begegnung länger als bei Staatsbesuchen üblich. Das Treffen, das protokollarisch nicht als Staatsbesuch galt, fand in einem Raum neben der vatikanischen Audienzhalle statt und nicht im Apostolischen Palast.

„Der Frieden kommt aus Rom“

Nach Maßgabe der Titelblätter italienischer Zeitungen vom Samstagmorgen war der Zweck von Selenskyjs Italienreise schon vor dessen Ankunft klar. „Der Frieden kommt aus Rom“, hieß es etwa bei „Il Tempo“. Der „Messaggero“ verkündete: „Selenskyj für den Frieden in Rom.“ Treffender vielleicht, weil deskriptiv statt deklamatorisch, die Schlagzeile des „Libero“: „Der Vatikan und Italien arbeiten für den Frieden“.

Ob der Frieden nach dem offensichtlichen Beginn der ukrainischen Frühjahrsoffensive zur Befreiung der von russischen Streitkräften besetzten Gebiete im Osten des Landes tatsächlich näher gerückt ist, steht dahin. Auf seinen jüngsten Auslandsreisen – zuletzt in die Niederlande und nach Norwegen – sprach der ukrainische Präsident jedenfalls mehr von Waffenlieferungen als von Friedensinitiativen.

Das werde in Rom nicht anders sein, hatte Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak in einem Gespräch mit dem „Corriere della Sera“ vom Samstag bekräftigt. Die Ukraine benötige heute in erster Linie „Langstreckenraketen, Jagdbomber, große Mengen Munition und Luftabwehrsysteme“, sagte Podoljak.

Zur ominösen Friedensinitiative des Vatikans, von welcher Papst Franziskus bei seiner Rückreise aus Ungarn am 30. April gesprochen hatte, sagte Podoljak, statt „mechanisch von Verhandlungen zu sprechen“ sei es angezeigt, den „vollständigen Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Territorium als notwendigen Ausgangspunkt für Verhandlungen“ hervorzuheben. Immerhin begrüßte Podoljak die Vermittlungsbemühungen des Vatikans in humanitären Angelegenheiten, beim Gefangenenaustausch sowie beim Versuch, nach Russland deportierte Kinder und verschleppte Erwachsene in ihre ukrainische Heimat zurückzubringen.

Militärische Ausrüstung im Wert von rund 660 Millionen Euro

Die Beziehungen Kiews zu Rom gelten seit Beginn des russischen Überfalls vom Februar 2022 als sehr gut. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit Oktober 2022 eine Mitte-rechts-Koalition mit der rechtsnationalen Lega von Verkehrsminister Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi führt, hat den eindeutig pro-ukrainischen Kurs ihres Amtsvorgängers Mario Draghi und dessen breiter Koalition fortgesetzt.