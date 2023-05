Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Den Haag Bild: AP

Seinen Sinn für Humor hat Wolodymyr Selenskyj auch nach mehr als 14 Monaten Krieg nicht verloren. „Natürlich wollen wir alle einen anderen Wladimir hier sehen“, sagte der ukrainische Präsident, als er sich am Donnerstag an die Öffentlichkeit wandte. Kurze Pause, Gelächter im Publikum. „In Den Haag.“ Selenskyj stand im Kongresszentrum der Stadt, nur einen Steinwurf entfernt von dem Ort, an dem sich die Kriegsverbrecher des früheren Jugoslawiens der Gerechtigkeit stellen mussten. Zuvor hatte er den Internationalen Strafgerichtshof besucht, der Mitte März Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erließ wegen der Entführung ukrainischer Kinder. Wladimir Putin verdiene es in der Hauptstadt des Völkerrechts, für seine kriminellen Taten zur Verantwortung gezogen zu werden, sagte sein Gegenspieler aus Kiew. „Ich bin sicher, dass wir das erleben werden, wenn wir gewinnen. Und wir werden gewinnen.“

Es war einer jener Auftritte, die Selenskyj wie kaum ein anderer Staatsmann beherrscht – klar, kraftvoll, auf sein Publikum zugeschnitten. Da saßen Vertreter des Strafgerichtshofs, der niederländischen Regierung, Abgeordnete und Botschafter. „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit für die Ukraine“, stand in gelber Schrift auf einem blauen Hintergrund. Eine griffige Formel für die zentrale Botschaft der Rede. Es gehe nicht bloß um das Schicksal seines Landes, sagte Selenskyj, es gehe darum die Ursprünge der Aggression zu zerstören. Nämlich: dass Angreifer im Glauben handelten, nie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. Das war seine Werbung für ein Sondertribunal, das das Verbrechen der Aggression sühnen kann.