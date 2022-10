Stabilität für die Ukraine : Selenskyj hofft auf Sicherheitsgarantien

Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, weiß, wie man in Notlagen kommuniziert. Als Russland Ende Februar den Krieg begann, antwortete Selenskyj vier Tage später, indem er bei der EU offiziell den Beitritt seines Landes beantragte. Mit Erfolg: Im Juni sprachen sich Berlin und Paris dafür aus, das Land als Beitrittskandidaten einzustufen, kurz darauf besiegelte ein EU-Gipfel die Entscheidung.

Als am 30. September der russische Präsident Putin vier Regionen der Ukraine zu Teilen Russlands erklärte, antwortete Selenskyj noch am selben Tag mit dem Antrag, in einem „beschleunigten Verfahren“ in die NATO aufgenommen zu werden.