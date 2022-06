Videoschalte mit G7 : Selenskyj fordert massive Hilfe für Kriegsende noch in diesem Jahr

In einer Videoschalte hat der ukrainische Präsident auf dem G-7-Gipfel gesprochen. Er bat Kreisen zufolge um eine Kraftanstrengung, um den Krieg Russlands gegen sein Land noch in diesem Jahr zu beenden.

Die Staats- und Regierungschefs der westlichen G-7-Mächte haben am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Kriegslage in seinem Land erörtert und ihre Solidaritätsbeteuerungen gegenüber der Ukraine erneuert. Selenskyj, der wie üblich in grünem T-Shirt von einem Videoraum in Kiew aus sprach, war live in die Konferenzrunde im bayerischen Elmau zugeschaltet. Selenskyj bat die Staatengruppe nach Angaben aus G-7-Kreisen um eine Kraftanstrengung, um den Krieg Russlands gegen sein Land noch in diesem Jahr zu beenden. Im Anschluss an die Videoschalte gaben die sieben Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung der Ukraine ab.

Bundeskanzler Scholz hatte zuvor abermals den Anteil der deutschen Hilfe für die Ukraine herausgestellt. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, Deutschland liefere „sehr viele Waffen“ an die angegriffene Ukraine – das werde „auch überall anerkannt“. Die deutsche Hilfe werde „überall als wichtiger Beitrag bewertet“, wiederholte der Kanzler nochmals. Es sei so, dass „Deutschland eine zentrale Rolle spielt und auch weiter spielen wird“. Im Fernsehen zählte Scholz abermals Details der deutschen Militärhilfe auf: Die Lieferung von modernen Panzerhaubitzen, von Flugabwehr-Panzern, von Raketenwerfern und einem Luftabwehr-Raketensystem. Es gebe dabei mit den Vereinigten Staaten und mit Großbritannien „mehr praktische Kooperation“, als mancher dies wähne.

„Wir müssen härter sein als Putin“

Auch kurz darauf ging der Kanzler nach einem Morgenspaziergang mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau nochmals auf die Hilfen für die Ukraine ein. Alle G-7-Staaten seien „sehr eng beieinander“ in dem Willen, der Ukraine zu helfen und seien dabei „so solidarisch wie möglich“. Es sei entscheidend, darin „fest zu sein“; zugleich aber die Eskalation eines Konflikts zwischen Russland und dem Westen zu verhindern.

Der Krieg Russlands in der Ukraine war schon am ersten Tag des Gipfeltreffens ständig präsent, nicht nur in den Debatten über die Folgen für die Globale Wirtschaft, sondern auch in den Scherzen der Teilnehmer: Zu Beginn der ersten Arbeitssitzung fragte der britische Premierminister Johnson, ob wegen der Hitze im (nicht klimatisierten) Tagungsraum die Jacketts abgelegt werden dürften, und gab dann selbst die Antwort, „wir müssen härter sein als Putin“.

Dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau fiel daraufhin ein altes Propaganda-Foto ein, das Putin auf einem Pferd mit nacktem Oberkörper zeigt. Ja, am besten gleich auch das Hemd ausziehen, empfahl er; während die Pferdeliebhaberin Ursula von der Leyen beisteuerte, Reiten sei eh das Beste. Johnson fiel noch die Bemerkung ein, man müsse Putin die Bauchmuskeln zeigen.