Wolodymyr Selenskyj : „Wir brauchen ehrliche Antworten“

Wolodymyr Selenskyj trägt eine schwarze Krawatte zum dunklen Anzug; ernster kann der Auftritt eines Staatspräsidenten auf einer internationalen Konferenz nicht wirken. Der ukrainische Staatschef will nicht ein Teil des üblichen Betriebs und Getriebes sein, wie es auch im Ballsaal des Bayerischen Hofes herrscht, der Hauptbühne der Münchener Sicherheitskonferenz. Er wolle eine Weile warten, sagt Selenskyj in den aufgeregten Saal hinein, „weil ich von Anfang an verstanden werden will“. In die Stille hinein stellt er dann fest, sein Land, die Ukraine, sehne sich nach Frieden, Europa sehne sich nach Frieden. Russland behaupte, es wolle nicht angreifen – „irgendjemand lügt hier“, stellt er fest.

Selenskyj beginnt würdevoll. Er erzählt von den Kindern an der Konfrontationslinie zu den Separatisten-Gebieten im Osten, die zwischen frischen Granaten-Kratern zur Schule gehen müssen. Er spricht russische Explosionen und Provokationen an und verspricht, die Ukraine werde sich nicht provozieren lassen. Dann versucht er, das Publikum, die Politiker und die Generäle aus aller Herren Länder mit hineinzuholen in das Schicksal, das seinem Land womöglich droht. Die internationale Sicherheitsarchitektur sei „brüchig und obsolet“ geworden, sagt er. Die Vereinten Nationen könnten ihre eigene Charta nicht mehr verteidigen gegen die Verletzungen, die ihr eines der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zufüge. Ein neues Sicherheitssystem müsse entstehen, verlangt der ukrainische Präsident und erinnert daran, dass sein Land vor 25 Jahren auf alle sowjetischen Atomwaffen verzichtete und dafür eine Sicherheitsgarantie von Russland, Amerika und Großbritannien bekommen habe.

„Offene und ehrliche Antworten“

Stattdessen aber werde die Ukraine acht Jahre nach der ersten russischen Aggression noch immer hingehalten, noch immer gebe es keine eindeutige Bereitschaft, ihr einen Beitritt zur Europäischen Union oder eine Mitgliedschaft in der NATO zu ermöglichen. Jetzt spricht Selenskyj bitter. Die NATO spreche stets von ihrer „offenen Tür“. Was die Ukraine aber brauche, seien offene und ehrliche Antworten. Wörtlich sagte er: „Wir brauchen ehrliche Antworten.“ Und er sagt deutlich, sein Land wolle nicht für immer „der Puffer zwischen Russland und dem Westen“ sein. Eine solche Rolle hatte kurz zuvor der chinesische Außenminister Wang Yi der Ukraine nahegelegt, er hatte dem Münchener sicherheitspolitischen Publikum vorgeschlagen, die Ukraine könne sich doch als „eine Brücke“ zwischen Russland und dem Westen verstehen.

Am Ende klingt Selensky fast verzweifelt. Er spricht von den internationalen Freunden, die die Ukraine gewonnen habe, und macht doch sehr klar, dass deren verbale Solidarität, auch die „Lieferung von 5000 Helmen“ und die finanzielle Unterstützung kein ausreichendes Gegengewicht zur russischen Aggression sein könnten. Jeder wolle, dass die Ukraine schwach sei, ruft der Staatspräsident, „eine schwache Wirtschaft, schwache Währung, schwache Armee.“ Jetzt schon werde sein Land klein gehalten und destabilisiert.

Wie man ihm helfen könne? „Stärkt unsere Armee, gebt uns Geld, stärkt unsere Ökonomie“ verlangt er und lässt am Ende erkennen, wie wenig er darauf vertraut, dass die permanenten Sanktionsdrohungen des Westens gegenüber Putin einen Krieg verhindern könnten. Wenn die Amerikaner sagten, sie wüssten, dass der Einmarsch in wenigen Tagen beginne, warum verhängten sie die Sanktionen nicht jetzt schon? Und warum wollten sie nicht einmal enthüllen, mit welchen Sanktionen Putin zu rechnen habe, fragt Selenskyj. Und vermutet desillusioniert, das liege vielleicht daran, dass der Westen sich über seine Sanktionen am Ende doch gar nicht einig sei.