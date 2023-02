Bei einem Überraschungsbesuch in London dankt Präsident Selenskyj den Briten – und trägt eine dringende Bitte vor. Am Abend reiste er weiter nach Paris, wo er Frankreichs Staatspräsident Macron und Bundeskanzler Scholz zu einem Abendessen traf.

Als Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch vor dem gewaltigen gotischen Fenster in der Westminster Hall ans Rednerpult trat, spendeten ihm die stehenden Abgeordneten, Lords und Minister lang anhaltenden Beifall. Es war das erste Mal, dass sich der oberste Kriegsherr der Ukraine seit dem Angriff der Russen in London aufhielt – und erst das zweite Mal überhaupt, dass er sein umkämpftes Land verlassen hatte. Am späten Abend reiste er weiter nach Paris, wo er Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Abendessen treffen wollte.

Eine Atmosphäre genuiner Feierlichkeit lag über der Westminster Hall, als Selenskyj seine Rede immer wieder unterbrach, um den Briten für ihre Unterstützung zu danken. Besonders hallte es nach, als er die Hilfe des Königreichs von der anderer Staaten absetzte. „London hat mit Kiew seit dem ersten Tag zusammengestanden, von den ersten Sekunden und Minuten an“, sagte er an und fügte hinzu: „Großbritannien – Du hast uns deine helfende Hand gereicht, als die Welt noch nicht verstanden hatte, wie zu reagieren ist.“