Selenskyj in Washington : „Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen“

Wolodymyr Selenskyj und Joe Biden am 21. Dezember in Washington Bild: dpa

Es hätte kaum ein stärkeres Bild geben können als Wolodymyr Selenksyj neben Joe Biden im East Room, dem größten Saal des Weißen Hauses. Der ukrainische Präsident im olivfarbenen Pullover mit dem ukrainischen Dreizackwappen auf der Brust, der amerikanische Präsident im dunkelblauen Anzug mit Krawatte. Seit Russland die Ukraine im Februar überfallen hat ist Selenskyj zum ersten Mal im Ausland.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Keine achtundvierzig Stunden vorher noch hatte er ukrainische Soldaten mit einem Frontbesuch in der heftig umkämpften Stadt Bachmut im Donbass überrascht. Nun demonstrierte er den Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten, dem wichtigsten Partner der Ukraine im Krieg gegen Russland. Da ist es nicht verwunderlich, dass Moskau den Besuch schon kritisierte, bevor er überhaupt stattgefunden hatte. Selenskyj übergab Biden bei dem Treffen ein militärisches Verdienstkreuz, das dieser „unverdient, aber hoch geschätzt“ nannte.

Gleich zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz hob Biden hervor, dass die Unterstützung für die Ukraine noch lange nicht am Ende sei. Selenskyjs Besuch mache die Notwendigkeit deutlich, auch 2023 an der Seite der Ukraine zu stehen. Amerika habe sie bei allem unterstützt und „das werden wir auch weiterhin tun“, versprach Biden. Auch wenn genau das in Frage steht, wenn im Januar der neue Kongress mit republikanischer Mehrheit im Repräsentantenhaus zusammentritt. Immer lauter haben vor allem Abgeordnete des rechten Flügels der Republikaner die Milliardenzahlungen ins Ausland in den vergangenen Wochen in Frage gestellt.

„Investition in die globale Sicherheit und Demokratie“

„Euer Geld ist keine Wohltätigkeit“, rief Selenskyj den Abgeordneten denn auch in seiner Rede vor dem Kongress am Mittwochabend zu, „es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir verantwortungsvoll umgehen.“ Der Kampf in der Ukraine könne nicht eingefroren, verschoben oder ignoriert werden. Selenskyj hielt seine Ansprache auf Englisch, wurde immer wieder von Jubel und Applaus unterbrochen. Der ukrainische Präsident dankte für die bisherigen Hilfen, bat aber zugleich um weitere Unterstützung. Die Entscheidungen des Kongresses könnten die Ukraine retten, sagte Selenskyj. Auf ein Ausgabenpaket, das auch knapp 45 Milliarden Nothilfe für Kiew beinhaltet, konnten sich die Abgeordneten am Mittwochabend jedoch zunächst nicht einigen.

Amerika hat seit Beginn des Krieges mehr als 20 Milliarden Dollar Militärhilfe bereitgestellt, kurz vor der Begegnung Bidens mit Selenskyj kündigte das Verteidigungsministerium ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar an, darin enthalten auch das Patriot-Luftabwehrsystem, über dessen Lieferung in den vergangenen Wochen schon gemutmaßt worden war.

Selenskyj, der in der Pressekonferenz noch zu großen Teilen mit Übersetzer gearbeitet hatte, wechselte vor dem Kongress später ins Englische. Auch in dieser Sprache gelang es ihm, eine der ihm typischen, persönlich gefärbten Reden zu halten. Der ukrainische Präsident erzählte von Bachmut, der Frontstadt, die er gerade erst besucht hatte und in der von 70.000 Einwohnern kaum noch ein Zivilist geblieben sei. Mit seinen Beschreibungen dürfte er vielen Abgeordneten die Gräuel des russischen Krieges in der Ukraine erst greifbar gemacht haben. „Jeder Zentimeter dieses Landes ist mit Blut getränkt.“ Doch die Ukrainer würden in diesem Jahr trotz des Krieges Weihnachten feiern. „Auch wenn es keinen Strom gibt, wird das Licht unseres Glaubens an uns selbst nicht erlöschen.“ Das Land sei „am Leben und in Bewegung“.

„Ich unterstütze keinen Blankoscheck“

Trotz parteiübergreifender lauter Zustimmung und Unterstützung für Selenskyj, legte sein Auftritt vor dem Kongress die Gräben in der republikanischen Partei angesichts der Ukrainehilfen offen. Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer im Senat, sprach sich nach der Rede des ukrainischen Präsidenten am Mittwoch entschieden für eine andauernde Unterstützung der Ukraine aus. „Die wichtigste Sache in der Welt ist es gerade, die Russen in der Ukraine zu besiegen.“ Glücklicherweise hätten die Ukrainer einen Anführer, zu dem alle aufschauen könnten. Dann fügte McConnell mit Blick auf den Kongress hinzu: „Es ist außerdem schön, dass wir uns hier zum Ende des Jahres wirklich mal alle in einer Sache einig sind.“

Mehr zum Thema 1/

Doch dass dem nicht so ist, bewies der Minderheitsführer und mögliche künftige Sprecher des Repräsentantenhaus noch am selben Abend. Seine Position habe sich nie geändert, sagte Kevin McCarthy. „Ich unterstütze die Ukraine, aber ich unterstütze keinen Blankoscheck. Wir wollen sicherstellen, dass jeder für das ausgegebene Geld Rechenschaft ablegen muss.“ Einige der größten Kritiker der Ukrainehilfen wie die rechte Abgeordnete Marjorie Taylor-Greene nahmen nicht einmal an Selenskyjs Rede teil, andere kamen in den Kongress, ließen aber ihr Desinteresse erkennen. Die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert aus Colorado etwa applaudierte kaum und blickte einen Großteil der Rede auf ihr Handy.