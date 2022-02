Münchner Sicherheitskonferenz : Selenskyj: „Irgendjemand lügt hier“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf der Sicherheitskonferenz in München die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt, sich gegen einen russischen Angriff zur Wehr zu setzen. „Wir werden unser Land verteidigen, unabhängig von den Umständen, ob wir alleine kämpfen oder nicht, egal, wann die Aggression stattfindet.

Selenskyj forderte die Partner der Ukraine auf, aufrichtig zu sich selbst zu sein. „Seien Sie ehrlich“, sagte er zu den Gästen im Konferenzsaal, die ihn zuvor mit stehenden Ovationen begrüßt hatten, für den Fall, dass man die Ukraine nicht in der NATO sehen wolle. Sein Land werde nicht zu einem permanenten Puffer zwischen der NATO und Russland. Mit Blick auf westliche Waffenlieferungen sagt der ukrainische Präsident, diese seien keine „Spenden“, sondern ein Beitrag für die europäische und internationale Sicherheit.

Selenskyj hatte sich angesichts der sich zuspitzenden Urkaine-Krise entschlossen, nach seinem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstagnachmittag direkt zurück nach Kiew zurückzufliegen. Auf Instagram schreib er am Samstag: „Wir reagieren nicht auf Provokationen.“

Die Indizien für einen bevorstehenden russischen Angriff hatten sich zum Auftakt des zweiten Tages der Sicherheitskonferenz weiter verdichtet. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine, im Norden der Rebellenhochburg Donezk waren mehrere Explosionen zu hören, deren Ursachen zunächst unklar blieben. Die Rebellenanführer in der Ostukraine kündigten am Samstag eine militärische Generalmobilmachung an. Putin beaufsichtigte gemeinsam mit dem belarussischen Präsidenten Alexandr Lukaschenko von Moskau aus ein Manöver der strategischen Streitkräfte des Landes. Laut Kreml-Angaben waren daran auch nukleare Waffensysteme beteiligt. Es soll sich um eine Übung handeln, die „planmäßig“ erfolge. Aus Washington hieß es indes, sie erfolge normalerweise im Herbst.

Wang: China erkennt Souveränität der Ukraine an

Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und ihre Folgen für die Sicherheitslage in Europa hatten auch zuvor die Konferenz am Samstag dominiert. Chinas Außenminister Wang Yi warnte die NATO, neue Mitglieder aufzunehmen und sich weiter nach Osten auszudehnen. Das Bündnis sei ein Produkt des Kalten Krieges, und der sei lange vorbei, so Wang, der über Video zur Münchner Sicherheitskonferenz zugeschaltet war, laut Übersetzung. Im Falle einer Erweiterung müsse sich die NATO fragen, ob diese eine größere Sicherheit für Europa zufolge habe. Die Ukraine strebt einen NATO-Beitritt an, das Thema steht allerdings für das Bündnis momentan nicht auf der Agenda.

Angesichts der Ukraine-Krise forderte Wang alle Länder auf, Verantwortung zu übernehmen und für eine friedliche Lösung einzutreten. Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes sollten geschützt werden, die Ukraine sei da keine Ausnahme. Das Land solle „eine Brücke sein, die den Westen und Osten verbindet und keine Frontlinie“. Er hoffe, dass eine Lösung auf Grundlage des Dialogs und von Konsultationen getroffen werden könne.