Proteste in Hongkong : Schwarz heißt Verwüstung

Die meisten Demonstranten waren am Samstag schon nach Hause gegangen, als radikale Aktivisten eine Starbucks-Filiale im Hongkonger Stadtteil Kowloon verwüsteten. Sie schlugen Scheiben ein und sprühten Parolen an die Wände. Es war nicht das erste Mal, dass es die Café-Kette Starbucks traf. Im Weltbild der radikalen Aktivisten gehört sie zu den Feinden. Begründet wird das damit, dass die Tochter des Gründers der Maxim’s-Gruppe, welche die Starbucks-Filialen in Hongkong betreibt, in einer Rede vor einem UN-Gremium scharfe Kritik an der Protestbewegung geübt hat. Zwar hat das Management mitgeteilt, dass Annie Wu keine offizielle Position im Unternehmen bekleidet. Doch das Feindbild der Aktivisten hat das nicht erschüttert. Darin ist die Hongkonger Geschäftswelt in vier Kategorien eingeteilt: schwarz, rot, blau und gelb.

Gelb, das sind „die echten Hongkonger Geschäftsleute“, sagt Maverick, einer der radikalen Aktivisten, die sich selbst als Frontkämpfer bezeichnen. Das gelbe Siegel wird jenen Läden verliehen, die Sympathien für die Protestbewegung bekunden oder ihren Mitarbeitern freigeben, damit sie sich an Aktionen beteiligen können. Wer an die Farbenlehre der Aktivisten glaubt, kauft verstärkt bei ihnen ein und boykottiert die anderen Geschäfte.