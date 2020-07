Seenotrettung im Mittelmeer : Situation auf der „Ocean Viking“ offenbar weiter ungewiss

Die Zukunft der 180 Migranten auf dem Rettungsschiff „Ocean Viking“ ist offenbar weiter ungeklärt. Entgegen anderslautenden italienischen Medienberichten habe man bislang keine offizielle Mitteilung erhalten, dass die Geretteten auf ein Quarantäneschiff umziehen könnten, teilte die private französische Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Sonntagmittag mit. „Ohne diese können wir den Überlebenden keine Lösung ankündigen. Anhaltende Ungewissheit bedeutet weitere Spannungen“, schrieb die Organisation auf Twitter.

Italienische Medien hatten am Samstagabend unter Berufung auf Informationen aus dem Innenministerium in Rom berichtet, die Migranten sollten am Montag auf das italienische Schiff „Moby Zaza“ verlegt werden und dort eine 14-tägige Quarantäne verbringen. Eine offizielle Mitteilung darüber gab es nicht. Die Fähre, die rund 2000 Personen aufnehmen kann, liegt derzeit im sizilianischen Porto Empedocle mehr als 70 Seemeilen von der „Ocean Viking“ entfernt.

Die italienischen Behörden unterzogen die Migranten an Bord der „Ocean Viking“ am Sonntag einem Coronatest. Die Bootsflüchtlinge aus 13 Nationen, unter ihnen zwei Frauen sowie 25 Minderjährige, waren vorletzte und vergangene Woche bei vier Rettungsaktionen vor der libyschen Küste von der Besatzung der „Ocean Viking“ an Bord geholt worden. Eine Person wurde wegen ihres medizinischen Zustands von italienischen Einsatzkräften an Land gebracht.

Am Freitag rief die Besatzung den Notstand aus; unter anderem habe es mehrere Suizidversuche von Geretteten gegeben, hieß es zur Begründung. Am Samstag besuchten ein italienischer Psychiater und ein kultureller Mediator die „Ocean Viking“, um sich ein Bild von der Lage der Migranten zu machen.

Italien und Malta hatten schon vor Wochen wegen der Corona-Pandemie ihre Häfen als nicht sicher erklärt. Die überfüllten Rettungsschiffe müssen oft tagelang auf See ausharren, ehe sie dann doch die Erlaubnis zu Einfahrt in einen Hafen erhalten, meist in einen sizilianischen.