Vorgehen gegen Seenotretter : Salvini hat nur mehr Lärm gemacht

Matteo Salvini, Parteichef der rechtsnationalen Lega und von Juni 2018 bis September 2019 italienischer Innenminister, will seinen alten Regierungsjob wieder haben – und nach den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 25. September stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Zum zentralen Thema seiner Wahlkampagne hat er sich dafür die illegale Migration und die öffentliche Sicherheit ausgesucht.

Salvini verspricht, eine künftige Mitte-rechts-Regierung werde 10.000 zusätzliche Polizeibeamte einstellen, die Videoüberwachung in den Innenstädten verstärken und Anlandungen von Bootsmigranten über das Mittelmeer „blockieren, damit keine Illegalen und Verrückten mehr durch unsere Städte irren“. Zu den markigen Sprüchen passen die markigen Zahlen, die Salvini verbreitet, um das angeblich vollständige Scheitern der laschen Einwanderungspolitik seiner parteilosen Amtsnachfolgerin Luciana Lamorgese zu demonstrieren. So habe sich die Zahl der Anlandungen in diesem Jahr bis Ende Juli gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2019 – als Salvini noch Innenminister war – von seinerzeit 3664 auf jetzt 39 285 fast verelffacht, rechnete der Lega-Chef am Montag vor.