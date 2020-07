Illegale Zuwanderung : „Die Außengrenzen müssen funktionieren“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die deutsche EU-Präsidentschaft nutzen, um bis zum Jahresende eine Einigung über ein europäisches Asylrecht herzustellen. Dann könne die nächste Ratspräsidentschaft, Portugal, den Kompromiss in feste Regeln umsetzen, sagte Seehofer am Donnerstag in Wien. Er fügte hinzu: „Wenn uns mehr gelingt, soll mir das recht sein“.

Zunächst warte er auf den für September angekündigten Asylrechtsvorschlag der EU-Kommission. Der müsse gerecht und human sein, aber auch „ein Grundmaß an Ordnung“ in die Zuwanderung bringen. Die Bürger erwarteten dies, wie die Stimmung zugunsten radikaler Parteien zeige. Er kenne überdies niemanden in der EU, der mit der aktuellen Praxis zufrieden sei.

Seehofer sagte das vor dem Hintergrund wieder steigender Zuwanderungszahlen. Täglich kämen 300 bis 400 Migranten neu in Deutschland an. Das seien in etwa so viel wie vor der Corona-Krise. Von seinen Kollegen aus den Transitländern des Westbalkans höre er, „dass die Entwicklung so weitergehen wird“. Seehofer sieht darin eine weitere Bestätigung dafür, dass der Schutz der Außengrenzen der EU nicht funktioniere. Ein wesentlicher Teil des neuen EU-Vorschlags zur Asylpolitik müsse die Sicherung der Grenzen umfassen, führte der Innenminister aus: „Die Außengrenzen müssen funktionieren. Das ist hoffentlich der Kern des Vorschlags der Kommission.“

Entscheidend sei, dass man sich in der Union auf ein einheitliches Verfahren zur Bewertung der Asylanträge einige. Dafür könnte die Genfer Flüchtlingskonvention eine gute Grundlage sein. Ob der Schutz der Außengrenzen vor illegaler und unerwünschter Migration dann von der EU übernommen würde, etwa durch die EU-Agentur Frontex, oder ob die Nationalstaaten das in eigener Regie auf der Grundlage des neuen Asylrechtes täten, bleibe abzuwarten.

Illegale Grenzübertritte nehmen zu

Seehofer machte deutlich, dass es auch darum gehe, die Zuwanderung legaler Arbeitskräfte zu ermöglichen und unerwünschte Migration bereits in den Herkunftsländern zu stoppen. Eine bessere Zusammenarbeit mit jenen Staaten gehöre dazu, um Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. Nötig seien aber auch Abkommen über eine vereinfachte Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Deutschland habe in dieser Woche mit ersten Rückführungen begonnen, berichtete Seehofer.

Wie schwer das ist, machte sein Verständnis für jene Staaten deutlich, die angesichts der Corona-Krise derzeit keine Staatsbürger zurücknähmen. Seehofer hatte an einer von seinem österreichischen Kollegen Karl Nehammer (ÖVP) ausgerichteten Konferenz zur Eindämmung illegaler Migration über die Balkanroute teilgenommen. Mittels besserer Abstimmung wollen die teilnehmenden 18 Staaten ihre Zusammenarbeit in der Bekämpfung illegaler Zuwanderung verstärken. Dazu soll in Wien eine neue „Plattform“ entstehen, die Maßnahmen der EU mit denen der Länder auf dem Westbalkan besser koordiniere, sagte Nehammer. Dabei werde es neben dem Grenzschutz auch um Möglichkeiten einer Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht und um schnellere Asylverfahren gehen.

Nach Angaben von Frontex aus dem Juni waren im Mai von der Türkei nach Griechenland 1250 irreguläre Grenzübertritte festgestellt worden, achtmal so viele wie im April. Die neue Plattform soll sich auf die Koordination von vier zentralen Punkten konzentrieren: Zusammenarbeit beim Schutz der Außengrenzen, bei Rückführungen von Migranten ohne Anspruch auf Asyl, im Kampf gegen Schlepperei und beim Aufbau von schnelleren und effizienteren Asylverfahren.

Die Koordinierungsstelle sei aber keine neue EU-Agentur oder -Institution. Über die operative Tätigkeit solle dann konkreter im Herbst beraten werden. Der serbische Innenminister hat da schon klare Vorstellungen. Neben Geld für mehr Personal benötige er auch Ausrüstung für den besseren Grenzschutz, etwa Wärmebildkameras. In diesem Jahr seien 8500 Menschen aufgegriffen worden, die sich illegal in Serbien aufhielten, sagte er. Doch sage die Zahl der Aufgegriffenen nichts über die wahre Zahl der Migranten Richtung Norden aus.