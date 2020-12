EU-Migrationspolitik : Seehofers erloschener Funke

Ein „gewaltiges Stück“ wollte Horst Seehofer vorankommen auf dem Weg zu einem neuen Asyl- und Migrationsrecht in der Europäischen Union. In ihm sei noch einmal „ein richtiger Funke entzündet worden“, sagte Seehofer, als er im Juli für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Innenminister übernahm. Doch bei allem Tatendrang – viel ist daraus nicht geworden. Das Thema fiel der Corona-Krise zum Opfer. Immer wieder musste die EU-Kommission ihren Vorschlag zu einem „neuen Pakt für Asyl und Migration“ verschieben, weil die Einigung auf ein Hilfspaket Vorrang hatte. Erst Ende September lag der Plan auf dem Tisch. Da hatte die Pandemie aber schon wieder so angezogen, dass an persönliche Treffen der Minister nicht mehr zu denken war. An der letzten Videokonferenz unter deutschem Vorsitz nahm Seehofer am Montag nicht einmal mehr selbst teil, weil er sich gemäß offizieller Begründung „vorsichtshalber in Quarantäne begeben“ musste.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Vertreten ließ sich der Minister durch seinen Staatssekretär Stephan Mayer, ebenfalls CSU. Der sprach zwar von „erheblichen Fortschritten“, die man bei dem Thema Asyl und Migration gemacht habe. Doch bei der entscheidenden Frage, wie „im Konkreten Solidarität zwischen den europäischen Mitgliedstaaten vonstattengehen soll“, wenn ein Land überlastet sei, gebe es noch große Unterschiede, gestand auch Mayer ein.