Österreich : Kurz weist Vorwürfe seines früheren Vertrauten Schmid zurück

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die schweren Vorwürfe, die sein früherer Mitstreiter Thomas Schmid in seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, zurückweisen lassen. Kurz’ Anwalt Werner Suppan äußerte dazu: „Die von Schmid aufgestellten Behauptungen sind falsch.“ Er unterstellte Schmid die Absicht, für sich selbst Strafmilderungen zu erwirken, indem er Kurz belaste und anschwärze. Schmid „hofft vielmehr, indem er alle anderen anpatzt und beschuldigt, den Kronzeugenstatus erwirken zu können. Seine Beschuldigungen sind falsch und das wird auch noch bewiesen werden,“ sagte der Anwalt. Auch der Präsident des Nationalrats, Wolfgang Sobotka, wies Beschuldigungen zurück, er habe in einer Steuersache gegen ihm nahestehende Vereine interveniert.

Am Dienstag hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mitgeteilt, dass der frühere Chef der Bundesbeteiligungsholding ÖBAG seit April dieses Jahres umfassend ausgesagt habe.Schmid habe dabei den Wunsch geäußert, als Kronzeuge behandelt zu werden, darüber gibt es aber noch keine Festlegung. Inhalte seiner Aussage sind inzwischen bekanntgeworden, sie stehen in der umfassenden Ermittlungsakte, auf die insgesamt 45 Beschuldigte beziehungsweise ihre Anwälte Zugriff haben.

Fasziniert vom Einfluss auf Umfrageergebnisse?

Schmid gehört selbst zu den Beschuldigten in verschiedenen Ermittlungssträngen dieses Verfahrens. Es wird seit Juni 2019 ermittelt, damals war er Chef der Bundesbeteiligungsholding ÖBAG, es geht um Vorwürfe wegen Postenvergaben, Bestechlichkeit, Untreue. Zuvor war Schmid Spitzenbeamter im Finanzministerium und dort ein wichtiger Verbündeter von Kurz. Auch gegen Kurz wird ermittelt, weil der Verdacht besteht, dass Schmid Umfragen im Sinne von Kurz in einem Gratisblatt platziert und dies mit Steuergeld des Finanzministeriums finanziert habe. Diesen Verdacht der WKStA hat Schmid ausdrücklich bestätigt und Kurz als seinen Auftraggeber bezeichnet.

Nach dem Namen der beauftragten Meinungsforscherin Sabine Beinschab hatte Schmid den Mechanismus von Umfragen und Inseraten im Gratisblatt als „Beinschab-Tool“ bezeichnet. Die Idee dazu, so sagte Schmid laut Vernehmungsprotokoll, habe er erstmals mit Kurz zu dessen Zeit als Außenminister, also vor März 2016 besprochen. Kurz sei davon fasziniert gewesen, dass diverse Akteure unter dem damaligen SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann eng mit der Meinungsforscherin Sophie Karmasin zusammengearbeitet hätten, was ihnen Einfluss auf Umfrageergebnisse ermöglicht habe.

Kurz war damals noch nicht ÖVP-Vorsitzender, daher habe er es auch nicht über die Partei finanzieren könne. Kurz sei klar gewesen, dass es nur über das Finanzministerium (BMF) finanziert werden könne, gab Schmid zu Protokoll. „Ich habe Kurz und die ÖVP aus dem BMF heraus gefördert, die Ressourcen des BMF genutzt, um das Fortkommen der ÖVP unter Sebastian Kurz zu unterstützen.“ Während Kurz immer angegeben hat, nichts von den Absprachen gewusst zu haben, die letztlich zu seinen Gunsten im Finanzministerium getroffen wurden, sagte Schmid ausdrücklich aus: „Ja, das war ihm klar. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt.“

Nationalratspräsident spricht von „haltlosen Vorwürfen“

Schmid sagte außerdem aus, Kurz habe ihn nach Bekanntwerden der Ermittlung gegen sich selbst unter Druck gesetzt, alle Schuld auf sich zu nehmen und seine Daten an ihn auszuhändigen. Er habe sich aber der Forderung widersetzt, eine schriftliche Erklärung in diesem Sinn abzugeben. Er fühle sich „benutzt“, auch deshalb sei er bereit auszusagen.

Belastet hat Schmid auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der früher Innenminister war. Sobotka habe wegen Steuerprüfungen bei der „Alois-Mock-Stiftung oder beim Alois-Mock-Institut“ sowie bei der „Erwin-Pröll-Stiftung“ erfolgreich interveniert. „Es ist dann im Sinne von Mag. Sobotka erledigt worden“, sagte Schmid aus. Sobotka war Präsident des Alois-Mock-Instituts, das auch schon mehrmals Thema im Untersuchungsausschuss war. Die „Dr. Erwin Pröll Privatstiftung“ ist nach dem früheren Landeshauptmann von Niederösterreich benannt, unter dem Sobotka Landesrat (Minister) war. Beide Stiftungen, die der niederösterreichischen ÖVP nahestanden, wie aus Ausrichtung, Personal und Adresse zu schließen ist, sind inzwischen aufgelöst.

Sobotka äußerte dazu: „Wenn jemand anscheinend seit Monaten krampfhaft versucht, den Kronzeugenstatus zu erlangen, dann ist ihm jedes Mittel Recht, um mildernde Umstände bei der Strafbemessung zu erreichen. Mit dem Anschwärzen politischer Entscheidungsträger ist maximale mediale Aufmerksamkeit garantiert. Die Vorwürfe gegen mich sind vollkommen haltlos, und ich weise diese strikt zurück.“