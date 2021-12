Österreichs früherer Kanzler : Wie lange ist Kurz weg?

Tritt von der politischen Bühne ab: Sebastian Kurz am Donnerstag in Wien Bild: Getty

Wien-Meidling, die politische Akademie der Österreichischen Volkspartei, bei Nieselwetter: Die Kulisse ist in jeder Hinsicht passend für Sebastian Kurz, um seinen vollständigen Rückzug aus der Politik mitzuteilen. Nicht nur wegen des Wetters, sondern auch für die Erzählung von einem Kreis, der sich runde, oder einem Abschnitt, der zu Ende gehe. Hier hat vor einem Jahrzehnt der damalige ÖVP-Vorsitzende Michael Spindelegger sein Regierungsteam vorgestellt, mit dem damals 24 Jahre jungen Kurz als großer Überraschung. Hier hat Kurz selbst 2017 de facto die Parteispitze übernommen, indem er nach dem Rücktritt des ÖVP-Chefs (er hieß inzwischen Reinhold Mitterlehner) seine eigene Bereitschaft verkündete. Da herrschte, es war Mai, standesgemäß strahlender Sonnenschein.

Jetzt also der Rücktritt. Kurz erläuterte seine Gründe. Sprach von Positionen und Überzeugungen, die ihn in seinem Handeln geleitet hätten, von Freude und Mühsal der Politik, dankte Mitstreitern und Wegbegleitern, Förderern und altvorderen Ratgebern. Sichtlich war er darum bemüht, nicht den Eindruck eines Abschieds in Bitterkeit zu hinterlassen – anders als zum Beispiel Mitterlehner, den er selbst seinerzeit gestürzt hatte. Als Grund für den vollständigen Rückzug gab er an, dass die notwendige hundertprozentige Begeisterung nicht mehr da sei angesichts der „Entwicklungen der letzten Monate“.

„Arbeiten gehen muss sich auszahlen“

Und auf der anderen Seite das neue Familienglück, da seine Lebensgefährtin am vergangenen Wochenende das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht habe. Erkennbar versuchte Kurz, dem Vorwurf seiner politischen Gegner entgegenzutreten, er sei ohnehin immer nur an der Macht interessiert gewesen, nicht an irgendwelchen Prinzipien. Er habe nach den Überzeugungen gehandelt, sagte er, dass „arbeiten gehen sich auszahlen muss“, dass „Mi­gration nicht ungesteuert stattfinden darf, sondern Grenzen braucht“, und dass der Wirtschaftsstandort gestärkt werden müsse. Er dürfe dankbar im Alter von 35 Jahren auf „zehn Jahre Dienst an der Republik“ zurückblicken, Begegnungen vom Dalai Lama bis zu den Präsidenten der Weltmächte, Allianzen auf europäischer Ebene.

Wichtig seien ihm auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte und ein noch besseres Einverständnis mit Israel gewesen. Ohne Fragen zu beantworten, verließ er nach etwa einer Viertelstunde den Raum. Eher scherzhaft sagte er auf einen Zuruf, was er jetzt denn machen werde: Er werde jetzt Sohn und Freundin aus dem Spital nach Hause bringen. Übrigens ist Meidling auch der Wiener Bezirk, aus dem Kurz stammt und in dem er wohnt. Nur allgemein hatte er davon gesprochen, dass er sich im kommenden Jahr „beruflich neuen Aufgaben widmen“ werde, sich bis dahin aber auf Kind und Familie freue.

In der ÖVP ist von Angeboten aus der „internationalen Privatwirtschaft“ die Rede. Kein Außenstehender wird solche privaten Gründe beiseitewischen können. Zumal sich im Archiv Aussagen finden, wonach er selbst sich in zehn Jahren nicht mehr in der Politik sehe; dass dies ein „Lebensabschnitt“ sei, er aber auch noch etwas in der Privatwirtschaft oder einer Nichtregierungsorganisation vorhabe.