Österreich : Ohne Lockdown durch den Herbst – aber wie?

In Österreich sinkt die Impfbereitschaft. Bundeskanzler Sebastian Kurz will das nicht hinnehmen. Er kündigt neue Einschränkungen für Ungeimpfte an.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am 6. September 2021 in Wien. Bild: dpa

In Österreich ist der Sommer zu Ende, wenn der Bundeskanzler im ORF-Fernsehen zum „Sommerinterview“ gebeten wird. Dabei stand am Montagabend im Mittelpunkt, wie die „türkis-grüne“ Regierung unter Sebastian Kurz (ÖVP) die sich gerade wieder aufbauende Welle an Corona-Infektionen bewältigen will. Kurz skizzierte ein Konzept, das in ausgearbeiteter Form an diesem Mittwoch durch den Ministerrat sowie die Landeshauptleute beschlossen werden soll. Eckpunkte sind: Orientierung für Maßnahmen nicht mehr an der Ansteckungsrate, sondern an der Belegung der Intensivstationen; kein genereller Lockdown, insbesondere keine generelle Schließung der Schulen; allerdings gegebenenfalls Einschränkungen für Personen, die sich nicht gegen Covid haben impfen lassen. Kurz sprach hier von „Schutzmaßnahmen“.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Er sagte zu, es werde „sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen“. Man habe das Ziel, so wenig Freiheitsbeschränkungen wie möglich anzuordnen. Wenn eine Überlastung der Krankenhäuser drohe, könnte es aber Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Beispielsweise könnte der Zugang zu Klubs und Diskotheken oder zu „Großveranstaltungen“ auf Immunisierte beschränkt werden. Die Nachtgastronomie hat in Österreich seit August unter der „Drei-G-Regel“ (geimpft, genesen, getestet) wieder geöffnet. Jetzt sagte Kurz, Geimpfte und Genesene seien hier gleichzustellen, es liefe dann also auf „Zwei-G“ hinaus. „Bevor ein Bereich ganz geschlossen wird, ist mir lieber, er bleibt für Geimpfte offen“, sagte Kurz. Eine generelle Impfpflicht schloss er aus, doch gebe es Impfvorschriften „in gewissen Berufen“.