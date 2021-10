Sebastian Kurz : Im Geilomobil zur Macht

Seit der Ibiza-Affäre ist Österreich einiges gewohnt, aber diese vergangene Woche dürfte selbst Hartgesottene in Wien zum Staunen gebracht haben. Eine Razzia im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, in der Parteizentrale der regierenden ÖVP. Korruptionsvorwürfe gegen den amtierenden Bundeskanzler und einige seiner wichtigsten Berater, nebenbei auch gegen eine frühere Bundesministerin. Rücktrittsforderungen und Treueschwüre.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Ein Machtringen zwischen zwei Koalitionspartnern, das ein nicht in die Sache involvierter ÖVP-Minister mit jenem Wahnsinnsspiel verglich, in dem zwei Autos aufeinander zurasen und derjenige verliert, der zuerst einlenkt. Und ein Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seine zweite Fernsehansprache binnen weniger Tage, in der er erklärte, „diese Regierungskrise“ sei vorbei, mit der Bemerkung einleitete: „Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?“