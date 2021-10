Anzeigenaffäre in Österreich : Sebastian Kurz droht Abwahl

Sollte die ÖVP an Sebastian Kurz festhalten, wollen führende Grüne die Regierungskoalition beenden. Hoffnungen der SPÖ, ihre Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ins Kanzleramt zu bringen, dürften jedoch an der FPÖ scheitern.

In Österreich steht Sebastian Kurz abermals vor einer Abwahl als Regierungschef. Die von Kurz‘ christdemokratischer ÖVP geführte „türkis-grüne“ Koalition hat nach Aussagen führender Grünen-Politiker nur mehr eine Zukunft ohne ihn als Bundeskanzler. Angesichts der Anzeigenaffäre sehen die Grünen die Handlungsfähigkeit des Kanzlers nicht mehr als voll gegeben – eine Bedingung die der Vizekanzler und Parteivorsitzende Werner Kogler zuvor als Voraussetzung für die Regierungsarbeit bezeichnet hatte. Bislang will die ÖVP sich ihren Vorsitzenden aber nicht „herausschießen“ lassen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

In der Anzeigenaffäre geht es um den Verdacht, dass Kurz bei seinem Aufstieg zum ÖVP-Chef und Bundeskanzler seit 2016 durch unlautere Kooperationsgeschäfte zwischen dem ÖVP-geführten Finanzministerium und einer Boulevardzeitung unter Mitwirkung von gesteuerten Meinungsumfragen geholfen worden sei.

Die Staatsanwaltschaft hatte unter dem Vorwurf der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit am Donnerstag eine Razzia unter anderem im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale geführt. Die Opposition aus sozialdemokratischer SPÖ, liberalen Neos und rechter FPÖ fordert daher den Rücktritt von Kurz. Am Dienstag wollen sie ihn sonst per Misstrauensvotum stürzen. Dafür benötigen sie aber die Mithilfe von mindestens sechs Abgeordneten der Grünen.

Die Stunde des Bundespräsidenten

Angesichts der Schwere der Vorwürfe und der Unmutsbekundungen mehrerer Grünen-Abgeordneter war die grüne Führung bereits am Donnerstags auf die Linie eingeschwenkt, dass es mit Kurz als Kanzler nicht weiter geht. Am Freitag legten die Grünen sich fest: „Die ÖVP ist aufgerufen, eine untadelige Person zu finden, die dieses Amt ausführen kann“, sagte die Klubobfrau (Fraktionsvorsitzende) Sigrid Maurer. Kogler sprach von „ganz gravierenden, schweren Vorhalten“, wodurch die Handlungs- und Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers gefährdet sei. Deshalb wolle er mit den anderen Parlamentsparteien nun andere Möglichkeiten ausloten.

Anders als in Deutschland reicht in Österreich eine einfache Mehrheit, um dem Regierungschef, einzelnen Ministern oder der ganzen Regierung das Misstrauen auszusprechen. Geschieht das, hat der Bundespräsident die Fäden in der Hand, in diesem Fall der frühere Grünen-Vorsitzende Alexander Van der Bellen. Er kann einen neuen Kanzler samt Kabinett ernennen. Weil die Minister ebenfalls das Vertrauen des Parlaments benötigen, tut er gut daran, sich dessen zuvor zu vergewissern.

2019 waren infolge der Ibiza-Affäre die FPÖ-Minister aus der damaligen Regierung unter Kurz ausgeschieden. Van der Bellen ernannte Nachfolger, doch das Parlament stürzte anschließend die gesamte Regierung per Misstrauensvotum. Van der Bellen wird es vermeiden wollen, ein weiteres Mal binnen einer Woche Minister ernennen und entlassen zu müssen. Er führte daher am Donnerstag und Freitag Gespräche mit den Vorsitzenden der im Nationalrat vertretenen Parteien Grüne, ÖVP, SPÖ, Neos und FPÖ.

Karoline Edtstadler könnte auf Kurz folgen

Bleiben die Grünen dabei, dass Kurz nicht mehr tragbar sei, gibt es mehrere Optionen. Entweder die ÖVP benennt einen anderen Regierungschef. Das hatten die amtierenden ÖVP-Minister am Donnerstag ausgeschlossen, auch stellten sich die Parteigliederungen hinter ihren Vorsitzenden. Sollte Kurz dennoch zurücktreten, um der ÖVP einen Verbleib in der Regierung zu sichern, könnte ein anderes Regierungsmitglied an die Spitze rücken.

Europaministerin Karoline Edtstadler gälte als profiliert und zugleich nicht ganz so eng mit Kurz verbunden wie andere; allerdings wies sie solche Ambitionen zurück. Oder die ÖVP würde jemanden aus der alten, „schwarzen“ Riege nominieren, etwa den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Eine Mehrheit gegen die ÖVP wäre nur möglich, wenn die FPÖ mitmacht. Gegen die rechte Partei haben die anderen Kräfte Vorbehalte, zumal sich der Vorsitzende Herbert Kickl zuletzt auch einer Linie der strikten Ablehnung von Corona-Maßnahmen und Pflichtimpfungen verschrieben hat. Für die SPÖ wäre allerdings die Aussicht verlockend, ihre Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner so ins Kanzleramt zu bringen.

Spekulationen, die FPÖ könnte als Mehrheitsbeschafferin zur Verfügung stehen, ohne selbst beteiligt zu werden, wies Kickl am Freitag zurück. Man werde nur auf „Augenhöhe“ mitwirken. Van der Bellen könnte auch im Einvernehmen mit den Parlamentsfraktionen wie 2019 eine „Expertenregierung“ bestellen, gegebenenfalls verbunden mit vorzeitigen Wahlen. Auch gegenüber diesem Modell zeigte sich Kickl skeptisch. Mit Unterstützung der ÖVP wäre es aber möglich.