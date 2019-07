Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Seenotretter : Im Hafen von Europa

Anlegen kann sie, die Kapitänin Carola Rackete. Auch unter widrigen Umständen. Was an Bord der Sea-Watch 3 geschah.

Klingt doch irgendwie ausgedacht: Eine junge Kapitänin mit braungebrannten Schultern, piratenmäßigen Filzlocken und dem Bilderbuchnamen Carola Rackete lenkt 700 Tonnen politischen Sprengstoff mitten hinein in den Hafen von Europa. Und das, obwohl der italienische Innenminister Salvini ihr höchstpersönlich gedroht hatte, sie zu verhaften und das Schiff zu beschlagnahmen.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Zwischen der kühn entschlossenen Kapitänin und dem zornigen Volkstribun: fünfzig aus den tödlichen Weiten des Mittelmeers gerettete Menschen, die es nicht mehr aushalten. Traumatisiert von libyschen Folterlagern, kraftlos vom zehrenden Warten vor der Küste. Carola Rackete will sie an Land bringen, Matteo Salvini will sie nicht haben.