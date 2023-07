Aktualisiert am

Eigentlich hat Indien keine Hemmungen, mit autoritären Regimen zu kooperieren. Doch das Forum, an dem auch China und Russland teilnehmen, erweist sich für Neu Delhi zunehmend als schwieriges Terrain.

Kaum ist der indische Ministerpräsident Narendra Modi von seinem Staatsbesuch aus den USA zurückgekehrt, steht in der Heimat schon das nächste diplomatische Großereignis an. Neu Delhi ist am Dienstag erstmals Gastgeber für das Gipfeltreffen der Schanghaier Kooperationsorganisation (SCO).

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Nachdem Modi bei seinem pompösen Empfang durch Präsident Biden die neue Nähe zu Washington demonstriert hat, widmet sich Indien nun den Ländern auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Im Kreis der Mitgliedsländer, zu denen vor allem China und Russland sowie eine Reihe von zen­tralasiatischen Staaten gehören, gilt Indien als einzige Demokratie. Nicht ganz zufällig wird die SCO deshalb auch als antiwestlicher Klub von Diktatoren gesehen.