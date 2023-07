Aktualisiert am

Migranten an der US-Grenze zu Mexiko vor einer schwimmenden Barriere auf dem Fluss Rio Grande Bild: AP

Mit einer Bojenkette auf dem Grenzfluss Rio Grande will Texas illegale Migration aus Mexiko bekämpfen. Doch die US-Regierung argumentiert, die Maßnahme verstoße gegen geltendes Recht – und will per Klage den Rückbau erwirken.