Rettungsschiff „Alan Kurdi“ : Es fehlt schon an einem Hafen

In Corona-Zeiten können Bootflüchtlinge nicht verteilt werden. Italien meint, Berlin solle sich um die 150 Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff „Alan Kurdi“ kümmern. Ist das so?

Wieder einmal ist die „Alan Kurdi“ auf der Suche nach Hafen. Wieder einmal darf das Rettungsschiff nicht in Italien anlegen. Und wieder einmal ist die Bundesregierung gefordert, eine Lösung zu finden. Und doch ist die Situation anders. Denn Italien hat seine Häfen nicht geschlossen, um in der Migrationspolitik klare Kante zu zeigen, wie unter dem früheren Innenminister Matteo Salvini. Das vom Coronavirus schwer gebeutelte Land will Infektionswege über die Anlandung von Schiffen verhindern. Und auch eine Verteilung der Migranten auf verschiedene europäische Länder kommt diesmal nicht in Betracht. Wegen der Infektionsgefahr seien die Dublin-Überstellungen eingestellt, heißt es im Bundesinnenministerium. Da könne man nicht Flüchtlinge an verschiedene Orte verteilen.

Noch ist unklar, was mit den 150 Menschen an Bord geschehen soll. Nach Informationen der F.A.Z., der die Protokolle der zwei Rettungsaktionen der „Alan Kurdi“ vorliegen, befinden sich unter den Bootsflüchtlingen nur zwei Frauen, beide volljährig. Der Großteil der Männer ist zwischen 17 und 45 Jahre alt, die meisten stammen aus Marokko und Bangladesch. Das Schiff der Regensburger Nichtregierungsorganisation Sea-Eye fährt unter deutscher Flagge. Italien verweist auf daher auf die Verantwortung Deutschlands. Am Mittwoch telefonierten die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Helmut Teichmann. Doch noch gibt es keine Lösung für dieses Problem. Und dem Vernehmen nach kann das auch noch etwas dauern.

„Rufen Sie in See gegangene Schiffe zurück“

Die Bundesregierung hat in der Frage der Aufnahme von Bootsflüchtlingen das Flaggenprinzip bislang nicht für maßgeblich erachtet. Denn wenn deutsche Nichtregierungsorganisationen nun zahlreich Rettungsschiffe auf das Mittelmeer schickten, wäre Deutschland jedes Mal in der Verantwortung. Das will man in Berlin verhindern. In der Vergangenheit hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine europäische Lösung gesetzt und sich bemüht, eine „Koalition der Willigen“ zu schmieden. Zwar reagierte eine Mehrzahl der Mitgliedstaaten zögerlich bis ablehnend, doch immerhin konnten sich Deutschland, Italien, Frankreich, Malta und Finnland auf einen Notfallmechanismus einigen. Mehrfach hat Deutschland in den vergangenen Monaten Migranten von Rettungsschiffen aufgenommen, wofür Seehofer auch Schelte eigener Parteifreunde hinnehmen musste.

Doch nun fehlt es schon an einem Hafen, den die „Alan Kurdi“ ansteuern kann. In Berlin hofft man, dass sich ein Mittelmeerstaat noch dazu bereit erklären wird. Schließlich haben bislang nur Italien und Malta formal erklärt, ihre Häfen zu schließen. Italien hatte die Bundesregierung bereits am 30. März in einer Verbalnote informiert, dass das Schiff „Alan Kurdi“, falls es in Rettungsoperationen involviert werden sollte, weder das Anlanden in einem italienischen Hafen noch die Einfahrt in italienische Territorialgewässer gestattet werde. Schon einen Tag darauf teilte die italienische Innenministerin Lamorgese Seehofer mit, dass die „Alan Kurdi" ihre Rettungsaktivitäten im zentralen Mittelmeer aktuell wieder aufgenommen habe.

Im Bundesinnenministerium hofft man, dass sich ein solcher Fall zumindest nicht wiederholen wird. In einem Schreiben vom 6. April an verschiedene Nichtregierungsorganisationen, das der F.A.Z. vorliegt, warnte der zuständige Abteilungsteiler in Seehofers Haus: „Sie müssen also davon ausgehen, dass im Mittelmeerraum kein Aufnahmehafen für Sie gefunden wird und Sie Gefahr laufen, auf eine Ausschiffung der aus Seenot Geretteten im Flaggenstaat verwiesen zu werden.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte die „Alan Kurdi“ die Migranten bereits an Bord. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen.“

Damit verbindet sich auch die Hoffnung, dass sich dann auch weniger Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen. Das Bundesinnenministerium verweist auf eine Korrelation zwischen der Anwesenheit von Rettungsschiffen im Mittelmeer und der Anzahl von Bootsflüchtlingen. Auf der italienischen Insel Lampedusa kamen derweil seit Beginn der Woche mehrere Boote mit insgesamt mehr als 100 Menschen aus eigener Kraft an.