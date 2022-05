Abstimmung zu Frontex : Bleibt die Schweiz im Schengen-Raum?

Aktualisiert am

Am Sonntag stimmen die Schweizer über ein verstärktes Engagement für die europäische Grenzagentur Frontex und damit über den Verbleib im Schengen-Raum ab. Die Fronten verlaufen für europapolitische Fragen ungewöhnlich.

Inmitten der Diskussionen um die Neutralität der Schweiz in Zeiten des russischen Angriffskriegs stehen die Schweizer vor einer Entscheidung, die ihr Verhältnis zur EU betrifft. Am Sonntag stimmen sie darüber ab, ob sich ihr Land finanziell und personell am geplanten Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex beteiligen soll. Kommt es zu einem Nein, drohen der Schweiz der Ausschluss aus dem Schengen-Raum und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 beschloss die EU, Frontex zu stärken und ihr Personal schrittweise auf 10.000 Polizisten und Grenzwächter auszubauen. Die Schweiz ist durch ihre Schengen-Mitgliedschaft vertraglich verpflichtet, dies mitzufinanzieren. Berns jährlicher Beitrag soll von zuletzt 21 Millionen Franken bis 2027 auf 61 Millionen Franken steigen. Überdies soll die Schweiz für Frontex künftig bis zu 40 Mitarbeiter abstellen; aktuell sind es sechs.