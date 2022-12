Schweizer Regierungswahl : Alphörner statt Innovation

Aktualisiert am

Im Regierungssystem der Schweiz sind die Anreize, an einem Strang zu ziehen, mitnichten größer als in einer klassischen Koalitionsregierung. Das wurde bei den Ersatzwahlen für den Bundesrat deutlich.

Das Schweizerkreuz und die Fahnen der Kantone: Die Kuppel des Bundeshauses in Bern, dem Sitz von Regierung und Parlament der Schweiz Bild: dpa

Viele Menschen bewundern die Schweiz für ihre direkte Demokratie. Dass die Bürger auf nationaler und lokaler Ebene regelmäßig über Volksinitiativen, Gesetze oder Infrastrukturprojekte abstimmen dürfen, gilt als vorbildlich und nachahmenswert. Dabei ist diese unmittelbare Mitbestimmung nur ein Teil des demokratischen Prozesses.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Der andere Teil ist klassisch repräsentativ: Die Interessen des Volkes werden auch indirekt durch die gewählten Abgeordneten im Parlament vertreten. In der Schweiz handelt es sich mithin, korrekt formuliert, um eine halb direkte Demokratie. Die vielen „Checks and Balances“, die in diesem komplexen System angelegt sind, verhindern radikale politische Ausschläge und zwingen zur Ausgewogenheit.