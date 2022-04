Reiche Russen schätzen Schweiz : „Der Hafen, wo sich die Piraten treffen“

Herr Pieth, Sie bezeichnen die Schweiz als Piratenhafen. Warum?

Auf der Vorderseite bietet die Schweiz mit ihren bunten Blumenkästen und blauen Seen ein schönes Bild. Doch dahinter verbergen sich Akteure, die in aller Welt schwere Schäden anrichten. Die Schweiz ist sehr oft Anlaufstelle von Leuten, die sich nicht immer an das Gesetz halten. Das Spektrum ist breit und reicht von Unternehmern, die von hier aus bestechen, über Sportverbände mit korrupten Mitgliedern bis hin zu Finanzhäusern, die offen sind für Potentaten und Oligarchen. Die offizielle Schweiz würde das natürlich anders ausdrücken. Sie würde sagen: Wir sind weltoffen und liberal. Die Bevölkerung hat mit dieser Haltung zunehmend Mühe. Man will nicht mehr der Hafen sein, wo sich die Piraten treffen, um sich mit allem einzudecken, was sie für ihre Raubzüge benötigen.

Ist die Schweiz ein Paradies für ­Oligarchen?

Die Schweiz ist ein Eingangstor für ­reiche Russen in den Westen. Die Geschäftsbeziehungen zu den Oligarchen sind vielfältig. Manche haben nur eine Ferienwohnung in Gstaad oder Sankt Moritz; andere schicken ihre ­Kinder in der Schweiz auf Internate und Hochschulen. Die Eidgenossenschaft ist ja ein relativ sicherer Ort. Problematisch ist, dass Russen sehr viel Geld bei Schweizer Banken deponiert haben. Die Bankiervereinigung geht davon aus, dass es bis zu 200 Milliarden Franken sein könnten.

Trotzdem hat sich die Schweizer Regierung den Sanktionen der EU gegen Russland Ende Februar erst nach einer mehrtägigen Hängepartie angeschlossen. Warum?

Schon nach der Annexion der Krim 2014 hat die Schweiz die Sanktionen der EU nur halbherzig mitgetragen. Man hat die Oligarchen nicht behelligt, sie konnten hier munter weitermachen. Auf die aktuelle Krise war Bern nicht vorbereitet. Unsere Mehrparteien-Regierung ist nicht wahnsinnig krisentauglich. Sie geriet in eine Art Schockstarre. Und natürlich spielten auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Erst der Druck aus der Bevölkerung sowie aus dem Ausland ließ die Regierung auf den Sanktionskurs der EU einschwenken.

Haben die Oligarchen durch die Hängepartie Zeit gewonnen, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen?

Ja, es kann gut sein, dass noch relativ viel Geld abgeflossen ist. Sanktionierte Ge­schäftsleute wie der Milliardär Andrej Melnitschenko, Eigentümer des Zuger Düngemittelkonzerns Euro-Chem, konnten ihre Firmenanteile an Dritte übertragen, bevor die Sanktionen in der Schweiz in Kraft traten. Das zeugt von der Inkompetenz der Schweizer Regierung – oder davon, dass man den einst hofierten Oligarchen noch ein Schlupfloch gewähren wollte. Dann wäre man aber deren Komplize. Unser Verständnis von Neutralität erlaubt es, in einer akuten Krise noch schnell ein Geschäft zu machen. Ich erinnere nur an den Zweiten Weltkrieg, die Jahre des Kalten Kriegs und der Apartheid, als die Schweiz unter dem Deckmantel der Neutralität mit allen Geschäfte machte, auch mit kriminellen Regimes.

Nach Angaben des Wirtschafts­ministeriums sind bisher Vermögenswerte von mehr als sieben Milliarden Franken gesperrt worden.