Der für die Ukraine zuständige Korrespondent der „NZZ“ schrieb über den Widerstand gegen die russischen Besatzer. Das bringt die russische Botschaft in Bern in Rage.

Die russische Botschaft in Bern droht einem Schweizer Journalisten mit der Verhaftung, sollte dieser nach Russland einreisen. So lässt sich ein eineinhalb Seiten langer, in deutscher Sprache verfasster Text zusammenfassen, den der Pressedienst der Botschaft vor wenigen Tagen veröffentlicht im Internet hat. Darin geht es um einen am 7. April veröffentlichten Text von Ivo Mijnssen, der für die Ukraine zuständiger Korrespondent der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) mit Sitz in Wien ist. Mijnssen schreibt in dem Stück über den ukrainischen Widerstand in der russisch besetzten Stadt Melitopol in der südukrainischen Region Saporischschja.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Nicht zum ersten Mal reagiert die russische Botschaft in Bern in aggressiver Tonlage auf Berichte in Schweizer Medien. Der „NZZ“ wirft sie seit längerem eine einseitige Berichterstattung zugunsten der Ukraine vor. Doch erstmals droht sie nun mit Konsequenzen. Sie weist Mijnssen „auf die strafrechtlichen Bestimmungen“ hin, die auf seine Äußerungen in Russland angewendet werden könnten.

Die Botschaft wirft dem Journalisten vor, Terrorismus öffentlich zu rechtfertigen. Dies könne nach Artikel 205.2 des russischen Strafgesetzbuches mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von fünf bis sieben Jahren bestraft werden. Und gemäß Artikel 282 des Strafgesetzbuchs würden öffentliche Handlungen („einschließlich Nutzung der Medien“), die darauf abzielten, Hass oder Feindschaft zu schüren oder Personen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, Nationalität, Sprache oder Herkunft zu verunglimpfen, mit Geldstrafe, Zwangsarbeit oder einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren bestraft.

Mehr zum Thema 1/

Das Schweizer Außenministerium kritisierte die Drohung als inakzeptabel. „Wir werden dem russischen Botschafter unmissverständlich mitteilen, dass die Informations- und Medienfreiheit in der Schweizer Bundesverfassung garantiert ist“, sagte eine Sprecherin der F.A.Z.

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ bezeichnete die Drohung als „ebenso schockierend wie absurd“. Sie zeuge von einer völligen Missachtung der Pressefreiheit, sagte der Generalsekretär der Schweizer Sektion, Denis Masmejan, dem Zürcher „Tages-Anzeiger“. Überraschend sei die Drohung leider nicht, „kommt sie doch aus einem Land, das die Informationsfreiheit täglich aufs Schwerste verletzt“. Masmejan verwies auf die jüngste Verhaftung des amerikanischen Russland-Korrespondenten Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage. Die „NZZ“ wollte den Vorgang auf Anfrage nicht kommentieren.