Abbruch der EU-Verhandlungen : Die Schweiz im Abseits

Ende vergangenen Jahres veröffentlichte das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine „Nationale Risikoanalyse“. Die Verfasser kamen zu dem Schluss, dass ein schwerer Strommangel das größte Risiko darstelle. Eine mehrmonatige Stromunterversorgung von 30 Prozent könnte Schäden von mehr als 180 Milliarden Franken verursachen, warnten die Fachleute. Was sich wie ein weit entferntes Horrorszenario anhörte, ist seit dem 26. Mai ein Stück näher gerückt. An jenem Tag brach der Bundesrat, wie die Regierung in Bern heißt, die Verhandlungen mit der EU-Kommission über den Abschluss eines institutionellen Rahmenvertrags mit der Europäischen Union einseitig ab. Dies könnte indirekt auch die Stromversorgung in der Schweiz beeinträchtigen.

Der Rahmenvertrag sollte die Anbindung der Eidgenossenschaft an den europäischen Binnenmarkt auf ein solideres und damit ausbaufähiges Fundament stellen. Doch die Vorbehalte der vier im Bundesrat vertretenen Parteien entpuppten sich als zu groß. Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) lehnt ohnehin jegliche Annäherung an die EU ab. Die eigentlich europafreundlichen Sozialdemokraten ließen sich vor den Karren der Gewerkschaften spannen, die den von der EU monierten protektionistischen Wall zur Abwehr von Konkurrenz aus dem Ausland keinen Millimeter herunterfahren wollten. Die beiden Parteien aus der Mitte agierten hasenfüßig aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen an die SVP.