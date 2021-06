Schweizer Anti-Terror-Gesetz : Wer wird alles zum Gefährder?

In der Schweiz werden vergleichsweise selten Anschläge verübt. Frei von Terrorgefahren ist das Land aber nicht. Im vergangenen Jahr gab es zwei Messerattacken mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund. Die Täter litten offenbar unter psychischen Problemen. Die Schweizer Sicherheitsbehörden haben insgesamt 60 bis 70 dschihadistische Gefährder identifiziert. Vor diesen und anderen möglichen Terroristen will die Regierung die Bürger fortan besser schützen und hat dafür ein „Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus“ (PMT) vorgelegt. Das Parlament in Bern hat es bereits im vergangenen Jahr genehmigt.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Allerdings haben an diesem Sonntag die Bürger das letzte Wort. Denn die Gegner hatten genug Unterschriften für ein Referendum gesammelt. Ihnen geht das Gesetz, das bei Inkrafttreten zu den strengsten seiner Art in Europa zählen würde, viel zu weit. Sie fürchten, dass es der polizeilichen Willkür Tor und Tür öffnet. Die Freiheitsrechte der Bürger seien in Gefahr, warnen sie – und erinnern an den sogenannten „Fichen-Skandal“, als der Staatsschutz im Kalten Krieg rund 900.000 Karteikarten vor allem über linksorientierte Personen und Organisationen in der Schweiz angelegt hatte.