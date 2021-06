Neuwahlen in Schweden? : Gewagtes Manöver gegen die Populisten

In Stockholm läuft die Zeit. Bis spätestens Montag muss Stefan Löfven sich entscheiden, wie es weitergehen soll mit ihm und seiner rot-grünen Minderheitsregierung. In schwedischen Medien wird über ein Krisentreffen der Spitze der Sozialdemokraten am Dienstag berichtet und von einer Tendenz zu Neuwahlen in der Partei. Der Ministerpräsident selbst hatte Gespräche mit dem bisherigen Partner angekündigt und die Neuwahl als Alternative bezeichnet. Von einer schwierigen politischen Lage sprach er. Das ist noch zurückhaltend formuliert.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Am Montag war dem Sozialdemokraten Löfven im Reichstag als erstem Ministerpräsidenten das Misstrauen ausgesprochen worden. Im Streit über eine Liberalisierung der Mietpreispolitik hatte er die Unterstützung der Linkspartei verloren. Gemeinsam mit den bürgerlichen Moderaten, den Christdemokraten und den rechtspopulistischen Schwedendemokraten stürzte sie ihn.