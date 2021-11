Regierungskrise in Stockholm : Schwedens Ministerpräsidentin tritt am Tag ihrer Wahl zurück

Magdalena Andersson wurde am Mittwochmorgen zur ersten Ministerpräsidentin Schwedens gewählt. Nur wenige Stunden nach ihrer Wahl stolpert sie aber über den Haushalt – und kündigt direkt wieder ihren Rückzug an.

Bis wenige Stunden vor der entscheidenden Abstimmung am Mittwochmorgen im Reichstag hat Magdalena Andersson noch verhandelt, um sich die nötigen Stimmen als Ministerpräsidentin zu sichern. Immer mehr spitzte sich die Situation zu, der Ausgang schien ungewiss. Erst am späten Dienstagabend war klar, dass es für die Sozialdemokratin reichen würde. Die Linkspartei sagte ihre Unterstützung für die Abstimmung zu. Allerdings hatte Andersson damit nur die erste Hürde des Tages genommen. An der zweiten sollte sie wenige Stunden später scheitern.

Am Mittwochmorgen aber geht es im schwedischen Reichstag erst einmal um einen historischen Moment. Um 9 Uhr beginnt die Debatte, und die meisten Redner vergessen nicht zu erwähnen: Zum ersten Mal wird mit der 54 Jahre alten Andersson eine Frau Ministerpräsidentin im Königreich. Genau 100 Jahre, nachdem Frauen das Wahlrecht zum Reichstag erhalten haben. Zwar ist man stolz auf die großen Fortschritte bei der Gleichberechtigung, die Regierung nennt sich feministisch. Allerdings waren die Chefs der Regierung bislang doch immer nur Männer, zuletzt Stefan Löfven. Bis am Mittwoch kurz nach 10 Uhr der Parlamentspräsident zur Abstimmung aufruft, und danach verkündet, dass keine Mehrheit der Abgeordneten gegen Andersson gestimmt hat. Das reicht schon. Der Parlamentspräsident lässt seinen Hammer fallen und Andersson ist gewählt. 117 Abgeordnete stimmten für sie, 57 enthielten sich, 174 stimmten gegen sie. Eine Nein-Stimme mehr, und sie wäre gescheitert. Ein Abgeordneter fehlte.

Schweden sei ein fantastisches Land

Kurz darauf empfängt Andersson zu ihrer ersten Pressekonferenz als Ministerpräsidentin. Schweden sei ein fantastisches Land, sagt sie, und man könne auf so vieles stolz sein. Aber es sei auch klar, dass es ernsthafte Probleme gebe. Sie spricht von der Segregation, vom Klimawandel und der Wohlfahrt. „Ich bin bereit, eine Regierung zu führen, die alles notwendige tut, um diese Probleme anzugehen“, sagt sie. Allerdings ist da noch gar nicht klar, was der Reichstag sie mit ihrer rot-grünen Minderheitsregierung überhaupt alles machen lässt. Am Nachmittag muss sie ihren Haushalt zur Abstimmung stellen, eine Mehrheit hat sie nicht.

Und während Andersson noch vor der Presse steht, teilen die Grünen mit, dass sie sich nicht mehr so sicher sind, ob sie in der Regierung bleiben wollen, sollte der Haushalt scheitern. Wenn aber die Regierung zerbricht, müsste sich Andersson gemäß der parlamentarischen Tradition abermals der Abstimmung als Ministerpräsidentin stellen. Und dabei hatte sie noch nicht einmal ihren offiziellen Antrittsbesuch beim König gehabt. Am späten Nachmittag kommt es dann genau so – und nach gut sieben Stunden im Amt, bittet Andersson auch schon wieder um ihre Entlassung.

So ist der Mittwoch im Stockholmer Reichstag ein chaotischer Höhepunkt eines chaotischen politischen Jahres. Eines Jahres, in dem Anderssons sozialdemokratischer Vorgänger Löfven im Sommer als erster Ministerpräsident überhaupt mit einem Misstrauensvotum erst gestürzt wurde, und dann wieder an die Macht kam – nur um kurz darauf seinen Rückzug anzukündigen. Eines Jahres, in dem die Regierung nicht nur wegen ihrer Corona-Politik Kritik einstecken musste, sondern auch wegen der zunehmenden Bandengewalt im Land. Und eines Jahres, in dem zwei Parteien am politischen Rand massiv an Einfluss gewonnen haben: die rechtspopulistischen Schwedendemokraten und die Linkspartei.

Rechtspopulisten bestimmten Haushalt mit

Die Linkspartei war es, die den Sturz von Löfven erst möglich gemacht hatte im Sommer. Mit ihr musste Andersson bis zum Dienstagabend verhandeln. Am Ende versprach sie mehr Geld für die Rente, und die Linke sicherte ihre Unterstützung zu. Die Mehrheitsverhältnisse im Reichstag sind kompliziert, zur bisherigen rot-grünen Regierung gehören nur 116 der 349 Abgeordneten. Löfven hatte nach der Wahl 2018 vier Monate gebraucht, um sich ausreichend Unterstützung zu sichern. Es gelang ihm, mit den Liberalen und der Zentrumspartei zwei bürgerliche Parteien für sich zu gewinnen. Sie einte die Überzeugung, dass man nur so verhindern könne, dass die Schwedendemokraten mehr Einfluss bekommen. Die Zentrumspartei sieht das noch immer so, und hat sich bei der Abstimmung über Andersson enthalten. Die Liberalen aber haben sich wieder dem bürgerlichen Block angeschlossen. Dort hat man sich längst immer weiter den Schwedendemokraten angenähert. Sie sind die drittgrößte Partei im Parlament.

Nun durften die Schwedendemokraten zum ersten Mal am Haushalt der bürgerlichen Opposition mitarbeiten. Am Mittwochnachmittag bekommt ausgerechnet dieser Haushalt eine Mehrheit, Anderssons Entwurf scheitert. Auch Löfven musste schon mal mit einem Haushalt der Opposition regieren, das ist nichts Neues. Allerdings ist es der erste, an dem die Schwedendemokraten mitgewirkt haben. Genau das bereitet den Grünen Bauchschmerzen. Nach der Abstimmung teilen sie mit, so nicht weiter regieren zu wollen. Kurz darauf gibt Andersson ihre zweite Pressekonferenz als Ministerpräsidentin und kündigt ihren Rückzug an. An diesem Donnerstag will der Parlamentspräsident mitteilen, wie es weitergeht. Gut möglich, dass Andersson sich bald wieder zur Wahl stellt.

Löfven hatte seinen Rückzug angekündigt, um seiner Nachfolgerin Zeit zu geben, Partei und Regierung besser für die nächste parlamentswahl aufzustellen. Andersson war seine Wunschnachfolgerin, sie war seit 2014 seine Finanzministerin. Sie hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie in der ersten Reihe stehen, dass sie führen will. Nun muss sie aber in den gut neun Monaten bis zur Wahl nicht nur die erschlaffte Sozialdemokratie wieder aufrichten. Sondern sie hat genug damit zu tun, ihre Partei überhaupt an der Macht zu halten.