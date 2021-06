Nach Misstrauensvotum : Schwedens Ministerpräsident tritt zurück

Legt die Verantwortung in die Hände von Parlamentspräsident Andreas Norlén: Schwedens bisheriger Ministerpräsident Stefan Löfven bei seiner Rücktrittserklärung am Montag Bild: dpa

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Stockholm seinen Rücktritt verkündet. Damit übergibt der 63 Jahre alte Sozialdemokrat die Verantwortung für die nächsten Schritte in der schwedischen Regierungskrise an den Parlamentspräsidenten Andreas Norlén. Dieser wird nun die Vorsitzenden der Parteien im Reichstag zu Gesprächen versammeln, um neue Bündnisse für eine Regierung zu sondieren. Es ist auch möglich, dass am Ende wieder Löfven Ministerpräsident sein könnte. Bislang hatte der Sozialdemokrat mit einer rot-grünen Minderheitsregierung Schweden geführt, er war toleriert worden von der bürgerlichen Zentrumspartei, den Liberalen und der Linkspartei.

Löfven entschied sich damit gegen das Ausrufen einer Neuwahl, die in den kommenden drei Monaten hätte stattfinden müssen. Am vergangenen Montag hatte das Parlament Löfven das Misstrauen ausgesprochen, er war der erste Ministerpräsident überhaupt in der schwedischen Geschichte, dem das passiert ist. Nach der Misstrauensabstimmung hatte er bis zu diesem Montag Zeit, um entweder zurückzutreten, oder Neuwahlen auszurufen. Löfven äußerte auf seiner Pressekonferenz, es sei seine Priorität zu tun, was das Beste für Schweden sei. Eine Neuwahl sei dies aufgrund der aktuellen Lage nicht – Löfven verwies dabei vor allem auf die Herausforderungen durch die Pandemie.

Neuverhandlung des „Januarabkommens“ gefordert

Wie nun ein neues Bündnis aussehen soll, das eine Regierung stützt, ist schwer abzusehen. Das Misstrauensvotum war nur erfolgreich gewesen, weil Löfven im Streit über die Liberalisierung bei der Mietenpolitik die Unterstützung der Linkspartei verloren hatte. Diese stimmte dann am vergangenen Montag zusammen mit den bürgerlichen Moderaten, den Christdemokraten und den rechtspopulistischen Schwedendemokraten für den Misstrauensantrag gegen Löfven.

Die Sitzverteilung im Reichstag ist kompliziert. Nach der letzten Wahl im September 2018 hatte es gut vier Monate gedauert, bis Löfven sich mit dem „Januarabkommen“ die Unterstützung der Zentrumspartei und der Liberalen gerettet hatte.

Liberale und Zentristen hatten damit vor allem verhindern wollen, dass eine bürgerliche Regierung ins Amt kommt, die von den Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten abhängig gewesen wäre. Nach der Misstrauensabstimmung hat die Linkspartei angekündigt, Löfven wieder unterstützen zu wollen, wenn er auf die Liberalisierung bei der Mietpreispolitik verzichtet, die Teil des „Januarabkommens“ ist. Die Zentrumspartei teilte zwar mit, darauf zu verzichten und das Abkommen neu zu verhandeln, wenn man dafür mehr Steuer senke. Löfven begrüßte dies am Montag. Jedoch hatten die Liberalen bereits gesagt, nicht länger Löfven unterstützen zu wollen und nun eine bürgerliche Regierung anzustreben. Der Vorsitzende der Moderaten, Ulf Kristersson, hat damals ebenso gute Aussichten, nächster Ministerpräsident zu werden.

Es gibt insgesamt acht Parteien im Reichstag genannten Parlament. Löfven kommt mit seinen Sozialdemokraten auf 100 von insgesamt 349 Sitzen, die Moderaten auf 70. Die drittstärkste Kraft sind die Schwedendemokraten mit 62 Sitzen. Eine Regierung muss keine absolute Mehrheit der Stimmen hinter sich vereinen, sondern nur sicherstellen, dass sich keine Mehrheit gegen sie findet – also im Zweifel sich ausreichend Abgeordnete enthalten und die Regierung tolerieren.