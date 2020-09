Ministerpräsident Löfven : „Schwedens Corona-Strategie war richtig“

Aktualisiert am

Trotz der vielen Toten sieht Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven die Strategie seines Landes bestätigt. Noch habe man aber Corona nicht überwunden. Und er fordert von Russland, sich in Belarus herauszuhalten.

Herr Ministerpräsident, Sie haben Kanzlerin Merkel das erste Mal in Berlin besucht seit dem historischen EU-Gipfel in Brüssel im Juli – sind die Wunden der harten Verhandlungen schon geheilt?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Ich kann nicht sehen, dass die Verhandlungen Wunden geschlagen hätten. Wir hatten gute Gespräche mit Bundeskanzlerin Merkel oder dem französischen Präsidenten Macron schon vor dem Gipfel und auch währenddessen, es ging nicht etwa rauh zwischen uns zu. Auch bei den sicher schweren Verhandlungen konnten wir diesen guten Ton beibehalten. Wir haben klargemacht, was wir wollten, aber wussten auch alle, dass wir einen Kompromiss brauchen.

Haben diese Verhandlungen nicht gezeigt, dass es unabhängig von der Pandemie und dem Wiederaufbaufonds tiefe Gräben gibt zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen davon, was die EU sein soll?

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Ländern. Einige wollen mehr Zuständigkeiten an Gemeinschaftsinstitutionen abgeben, das möchten wir jedoch beispielsweise nicht. Aber wir haben einen gemeinsamen Vertrag und sind uns alle einig, dass wir nicht darüber diskutieren wollen. Wir müssen uns auf die Herausforderungen konzentrieren, die vor uns liegen. Ich habe gespürt am Verhandlungstisch, dass wir am Ende des Tages alle wollen, dass es klappt, dass alle die Notwendigkeit einer funktionierenden EU anerkennen.

Glauben Sie an die Beteuerung, dass die gemeinsame Aufnahme von Schulden bei dem Wiederaufbaufonds eine einmalige Aktion bleibt, oder ist es doch der Weg in die Schuldenunion?

Das ist eine einmalige Aktion, darüber haben wir klar gesprochen. Manche sagen, wir hätten ein Tabu gebrochen. Da stimme ich nicht zu, das ist eine einmalige Sache, so etwas können wir nicht noch einmal machen. Die letzte Rate der Kredite ist 2058 fällig, ich glaube, das reicht als Antwort.

Sie haben sich als Teil der „sparsamen Vier“ mit den Niederlanden, Österreich und Dänemark im Ringen um den Wiederaufbaufonds Berlin und Paris entgegengestellt. Sind die „sparsamen Vier“ ein neuer Block in der EU?

Nein. Es war wichtig, zu kooperieren. Wenn Berlin und Paris zusammenarbeiten, ist das gut für Europa, aber wir brauchen auch andere Stimmen, um das auszubalancieren. Wir müssen sicherstellen, dass wir mitreden können. Es könnten aber andere Themen kommen, bei denen wir uns andere Partner suchen. Es ist also nicht unbedingt ein Block, und ich glaube, dass wir Blockbildung vermeiden sollten. Wir müssen mehr Wege finden, zu kooperieren.

Tut die EU genug mit Blick auf Russland?

Ich stimme mit der Kanzlerin überein, dass die EU erst mal sicherstellen muss, dass sie selbst stark ist. Deshalb müssen wir kooperieren, deshalb müssen wir unserer Wirtschaft helfen. Das ist die Grundlage für unsere gemeinsame Stärke. Und dann können wir mit Situationen wie der in der Ukraine umgehen, wo Russland das internationale Recht gebrochen hat. Wir müssen an der europäischen Sicherheitsordnung und dem internationalen Recht festhalten, und deshalb müssen wir auch die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten.