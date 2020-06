Schwedens Corona-Kampf : Noch Sonderweg oder schon Holzweg?

Aktualisiert am

Das tut weh: Überall werden die Corona-Beschränkungen gelockert, aber für Touristen aus Schweden bleiben die Grenzen geschlossen. Die Zweifel wachsen, ob das Land am Ende besser aus der Krise herauskommt als die Nachbarn.

Mehr Normalität als anderswo: Freizeitvergnügen in einem Park in Stockholm Bild: EPA

Die Schweden sind gerade nicht überall gern gesehen, zumindest nicht als Touristen. So gaben Griechenland und Zypern in den vergangenen Tagen zwar allerhand Länder bekannt, aus denen bald wieder Touristen ohne große Einschränkungen einreisen dürfen; nur Schweden ist nicht dabei. Viel härter dürfte die Schweden aber getroffen haben, dass ihre nordischen Nachbarn sich zwar gerade auf die Öffnung der Grenzen untereinander geeinigt haben, aber sie für Touristen aus Schweden ebenfalls geschlossen bleiben.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Fast drei Monate ist es nun her, dass das Coronavirus Europa mit voller Wucht getroffen hat und viele Länder in schneller Abfolge strikte Maßnahmen eingeleitet haben, um das Virus zu bekämpfen. Nur Schweden wählte einen anderen Weg, setzte mehr auf Gebote als Verbote und versuchte, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so wenig wie möglich einzuschränken.