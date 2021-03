Umwälzungen in Schweden : Warum Rechtspopulisten in Stockholm bald mehr Macht haben

Manchmal können auch die ganz kleinen Parteien ganz große Veränderungen ins Rollen bringen. Ob nun zum Guten oder zum Schlechten. So ist es gerade in Schweden passiert, wo die winzigen Liberalen mit einem strategischen Kurswechsel die politische Landschaft zum Beben gebracht haben. So sind in dem Königreich auf einmal neue politische Mehrheiten möglich, seit Tagen wird bis hin zum schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven von den Sozialdemokraten erregt darüber diskutiert, und ein langer Konsens in der schwedischen Politik scheint Geschichte: dass die rechtspopulistischen Schwedendemokraten nie direkten Einfluss auf das Regierungshandeln bekommen dürften. Genau das nämlich wird nun immer wahrscheinlicher.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Schweden war ganz im Norden Europas in den vergangenen 20 Jahren stets eine Ausnahme. Was man in Stockholm auch mit Stolz vor sich her getragen hat, wurden in den Hauptstädten der Nachbarn nicht selten mit einem Augenrollen quittiert. Überall hatten (Rechts-)Populisten in den vergangenen Jahren schon Einfluss gewonnen auf die Regierung, ob nun als Koalitionspartner wie in Oslo bis Anfang 2020 oder Helsinki bis 2017. Oder über viele Jahre als Stütze bürgerlicher Koalitionen mit enormem Einfluss auf Gesetzgebung und Diskurs wie in Dänemark.