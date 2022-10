Regierungsbildung in Schweden : Rechtspopulisten als Königsmacher

Ulf Kristersson von den Moderaten lächelt am 12. Oktober auf seinem Weg zu Parlamentspräsident Andreas Norlén in Stockholm. Bild: via REUTERS

In Schweden verzögert sich auch mehr als einen Monat nach der Parlamentswahl die Bildung einer neuen Regierung weiter. Am Mittwoch lief die Frist für den Vorsitzenden der bürgerlichen Moderaten Ulf Kristersson ab, ohne dass er die Verhandlungen über eine neue Regierung erfolgreich abschließen konnte.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Während eines Gesprächs am Mittwoch bat er den Parlamentspräsidenten An­dreas Norlén um zwei Tage mehr Zeit für die Verhandlungen. Norlén gewährte Kristersson diese Verlängerung und teilte mit, dass nun bis Freitag 11 Uhr der Plan für eine neue Regierung vorgelegt werde müsse. Schon jetzt ist es die am zweitlängsten andauernde Regierungsbildung in Schweden in den vergangenen 100 Jahren.

Zweitstärkste Kraft im Parlament

Bei der Parlamentswahl am 11. September hatte das bürgerlich-rechte La­ger um die Moderaten mit 176 Mandaten knapp die Mehrheit der 349 Sitze im Reichstag erlangt. Obwohl die bisherige Ministerpräsidentin Magdalena An­dersson mit ihren Sozialdemokraten wieder klar stärkste Kraft geworden war, kam das Mitte-Links-Lager zusammen nur noch auf 173 Mandate.

So hatte Kristersson von Norlén den Auftrag erhalten, eine neue Regierung zu bilden.Erschwert wird dies aber, weil Kristerssons Moderate nur auf gut 19 Prozent der Stimmen gekommen waren und er künftig von der Unterstützung der rechtspopulistischen Schweden­demokraten abhängig sein wird.

Diese waren mit gut 20 Prozent zur zweitstärksten Kraft im Parlament aufgestiegen. Nachdem sie seit ihrem ersten Einzug ins Parlament 2010 lange gemieden worden waren, geht es nun um die Frage, welche Rolle sie in einem künftigen Bündnis spielen und welche Zugeständnisse ihnen gemacht werden. Kristersson könnte eine Minderheitsregierung mit den Christdemokraten und vielleicht den Liberalen bilden und sich mit einem Abkommen die Unterstützung der Schwedendemokraten sichern, auch wenn sie nicht Teil der Regierung werden.

Mehr zum Thema 1/

Kristersson äußerte sich zuversichtlich, bis Freitag eine Einigung vorlegen zu können. Es gebe keine großen Differenzen, äußerte er, ohne auf Details einzugehen. Wenn ihm die Regierungsbildung gelingt, soll er am Montag im Reichstag als neuer Ministerpräsident bestätigt werden.