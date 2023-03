Vor dem Treffen zwischen der Türkei, Schweden und Finnland an diesem Donnerstag in Brüssel versuchte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wieder einmal, Zuversicht zu verbreiten. Die Frage sei nicht, ob Schweden NATO-Mitglied werde, sondern wann, sagte er am Dienstagabend in Stockholm. Die Türkei habe legitime Sicherheitsbedenken. Doch habe Schweden seinen Teil der Vereinbarungen erfüllt. Es sei nun an der Zeit, den Ratifikationsprozess für den NATO-Beitritt zu beenden.

Schweden und Finnland sind schon lange bereit für diesen Schritt. Im Mai 2022 reichten sie in Folge des russischen Angriffskriegs ihre Bewerbungen für den NATO-Beitritt ein und gaben damit eine lange Tradition der Bündnisfreiheit auf. Zuletzt passten beide Staaten zudem noch ihre Gesetzgebung an, so dass sie unmittelbar Teil des Verteidigungsbündnisses werden können, wenn denn einmal alle NATO-Mitglieder der Norderweiterung des Bündnisses zugestimmt haben.

In der vergangenen Woche stimmte das finnische Parlament mit großer Mehrheit für ein Gesetz, das für den NATO-Beitritt notwendig ist. Am Dienstag wurde ein solches Gesetzesvorhaben vor dem schwedischen Reichstag präsentiert, in den kommenden Wochen soll das Parlament darüber befinden. Es ist, aus Sicht der beiden Staaten, der jeweils letzte Schritt im Beitrittsprozess. Aber die eigentliche Entscheidung fällt woanders.

Immer noch fehlt die Zustimmung von Ungarn und der Türkei. Am Mittwoch war eine Delegation des ungarischen Parlaments in Helsinki. Der stellvertretende Sprecher des ungarischen Parlaments sagte bei der Gelegenheit, alle Parteien bis auf eine befürworteten in seiner Heimat den NATO-Beitritt Finnlands. Ebenso hatte er sich einen Tag zuvor in Stockholm geäußert. Dort hieß es hernach, die Delegation habe die frohe Nachricht hinterlassen, dass Ungarn wohl bis Ende März den Anträgen zustimmen werde.

Mit einem brennenden Koran eskalierte der Streit

Anders sieht es im Fall der Türkei aus. Was den finnischen Beitrittsgesuch angeht, zeigte sich Ankara wohlwollend. Eine baldige Ratifizierung ist somit wahrscheinlich. Was Schweden angeht, ist immer noch unklar, ob und, falls ja, wann Ankara dem Antrag zustimmen wird. Lange hatte es in Stockholm geheißen, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan treibe bis zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die für Mitte Mai angesetzt sind, das übliche Spiel und dresche auf einen Gegner im Ausland ein, um Zuhause Zustimmung zu gewinnen. Dieses Mal sei eben Schweden dran. Nach den Wahlen aber werde sich die Sache bewegen.

Doch nachdem eine kurdische Gruppe eine Erdogan-Puppe vor dem Stockholmer Rathaus aufgehängt hatte und nachdem vor der türkischen Botschaft in Stockholm ein Koran verbrannt worden war, eskalierte der Streit.

Es sei klar, dass diejenigen, die eine derartige Schande vor der Botschaft der Türkei ermöglicht hätten, kein Wohlwollen mehr bezüglich ihres NATO-Beitrittswunschs erwarten könnten, sagte danach Erdogan. Und: Schweden werde „schockiert sein, wenn es unsere Antwort sieht“. Die trilateralen Gespräche wurden ausgesetzt. In Stockholm und Helsinki wurde über einen vorerst alleinigen Beitritt Finnlands spekuliert – was eine Abkehr von dem bisher postulierten Weg („Hand in Hand“) bedeuten würde.

Erst nach einem Besuch des amerikanischen Außenministers Anthony Blinken am 20. Februar in Ankara, bei dem es auch um die Bitten der Türkei nach einer Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen ging, kam wieder Bewegung in die Sache. An diesem Donnerstag nun werden die trilateralen Gespräche in Brüssel fortgesetzt.

Schwedens Außenminister Tobias Billström sagte dazu nun, Ziel seiner Regierung sei es weiterhin, dass Schweden noch vor dem NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius Mitglied des Verteidigungsbündnisses werde. „Schweden hat seinen Teil dazu beigetragen“. Ähnlich äußerte sich Kristersson. Schweden habe alle Punkte der Vereinbarung mit der Türkei und Finnland erfüllt, sagte Schwedens Ministerpräsident am Dienstagabend. Er bezog sich damit auf das trilaterale Memorandum mit der Türkei, in dem die beiden nordischen Staaten auf die Sicherheitsbedenken Ankaras eingehen.

Der oberste Gerichtshof untersagte Auslieferungen

Schweden hat in Folge dessen seine Terrorgesetzgebung verschärft, seitdem können etwa mehr Aktivitäten polizeilich verfolgt werden als zuvor. Weiterhin wurde ein Verbot von Waffenexporten an die Türkei aufgehoben, zudem prüfte Schweden wie vereinbart Auslieferungsanträge der Türkei für Personen, denen Ankara vorwirft, „Terroristen“ zu sein und in Verbindung zur Arbeiterpartei PKK oder zur Gülen-Bewegung zu stehen.

Allerdings wurde bisher niemand von Schweden an die Türkei ausgeliefert, der auf den Listen steht, die regierungsnahe türkische Medien veröffentlicht hatten. Viele der Personen sind schwedische Staatsbürger; in mehreren Fällen untersagte der oberste schwedische Gerichtshof eine Auslieferung. Schweden kann sich in der Sache somit nicht weiter auf die Türkei zubewegen.

Sollte es nun bei den Verhandlungen zu einem Durchbruch kommen, dürfte das daher kaum an weiteren schwedischen Zugeständnissen liegen, sondern eher an dem Einfluss, den NATO-Partner auf Ankara genommen haben.