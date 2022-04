Demonstrationen in Schweden : Mindestens ein Mann durch Warnschuss von Polizei verletzt

Nach einem Treffen des islam- und einwanderungsfeindlichen „Stram Kurs“ randalieren Gegendemonstranten in Schweden. Durch Warnschüsse der Polizei sei ein Mann am Bein verletzt.

In Schweden ist es nach einer Versammlung der ultrarechten Gruppierung Stram Kurs (Strammer Kurs) abermals zu Ausschreitungen von Gegendemonstranten gekommen. In der Stadt Norrköpping im Süden des Landes feuerte die Polizei nach eigenen Angaben Warnschüsse ab. Dabei sei ein Mann am Bein verletzt worden, berichtete der Sender SVT am Abend. Lokale Medien berichten von weiteren Verletzten durch Schüsse. Es gab 13 Festnahmen. Die Polizei gab an, selbst angegriffen worden zu sein.

In Malmö im Süden des Landes seien laut Polizei in der Nacht unter anderem ein Bus, ein Auto und Mülltonnen in Brand gesteckt worden. Es seien mehrere Anzeigen wegen Vandalismus erstattet worden.

Auslöser der Proteste war eine Versammlung der islam- und einwanderungsfeindlichen Gruppierung Stram Kurs des Politikers und Rechtsanwalts Rasmus Paludan. Dieser zieht derzeit durch verschiedene schwedische Städte und hält dort Versammlungen ab, bei denen immer jeweils ein Koran verbrannt werden soll.

Dabei kam es bereits in mehreren schwedischen Städten zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten.

Polizei mit Steinen beworfen

Die Kundgebung von Stram Kurs am Samstag war vom ursprünglich geplanten Landskrona auf einen Parkplatz in der benachbarten Großstadt Malmö verlegt worden, um Ausschreitungen zu vermeiden.

Dennoch kam es in der südschwedischen Stadt in verschiedenen Stadtteilen zu Protesten, bei denen Randalierer auch die Polizei mit Steinen bewarfen. Polizisten wurden dabei nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht verletzt.