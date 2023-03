In Selma feierte die Bürgerrechtsbewegung Erfolge. Heute geht es den Schwarzen dort besonders schlecht. Ein Besuch in einem gottverlassenen Ort.

Der amerikanische Präsident Joe Biden läuft am 5. März über die Edmund-Pettus-Brücke in Selma. Bild: AP

Auf dem Papier ist Selma eine Vorzeigestadt. Eine Wiege der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. Der Ort, an dem die Polizei am sogenannten Blutigen Sonntag im März 1965 Hunderte Demonstranten niederknüppelte und an dem diese Demonstranten zwei Tage später trotzdem wieder loszogen, um für ein gleichberechtigtes Wahlrecht für schwarze Amerikaner zu protestieren. Der Ort, von dem aus Martin Luther King, damals schon Friedensnobelpreisträger, die Demonstranten schließlich in einem dritten Marsch in fünf Tagen bis zu den Stufen des Kapitols in Montgomery führte. Der Ort, der als Ausgangspunkt für das historische Wahlrechtsgesetz vom August 1965 gilt, das schwarze Wähler vor Diskriminierung schützt.

In der Realität ist Selma ein gottverlassener Ort, jeder Dritte hier lebt in Armut. Im Schnitt haben die Menschen pro Haushalt im Jahr knapp 30.000 Dollar zum Leben. 85 Prozent der knapp 18.000 Einwohner sind schwarz. In Selma gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr und keine Schulbusse, die Kriminalitätsrate ist eine der höchsten im ganzen Land. Und wer denkt, die Hauptstraße mit den vielen trüben Fenstern sei trostlos, der ist noch nicht an den zu Dutzenden zugenagelten Holzhäusern außerhalb des Zentrums von Selma vorbeigekommen. Im ehemaligen Krankenhaus des Guten Samariters, in dem 1965 der Bürgerrechtler Jimmie Lee Jackson seiner Schussverletzung erlag, schlafen heute die Obdachlosen der Stadt.