Anfang Februar stufte die ukrainische Regierung erstmals 13 westliche Unternehmen als „internationale Unterstützer des Krieges“ ein, den Russland gegen das Land führt. Inzwischen stehen 26 Konzerne auf der schwarzen Liste, die von der Anti-Korruptionsbehörde geführt wird. Darunter sind prominente Namen wie der französische Kosmetikhersteller Yves Rocher, der amerikanische Mischwarenkonzern Procter & Gamble und die deutsche Metro-Gruppe. Sie alle sind noch in Russland tätig, zahlen dort also auch Steuern. Das reicht Kiew schon für eine Listung, mitunter kommen weitere Vorwürfe hinzu. In Ungarn hat das wegen der Großbank OTP-Bank zu so viel Ärger geführt, dass die Regierung jegliche EU-Beschlüsse mit Ukraine-Bezug blockieren will. Aber auch andere Staaten sind über das Vorgehen der ukrainischen Regierung verschnupft, wie sich am Montag beim Treffen der EU-Außenminister zeigte.

Er verstehe ja, wie emotional die ukrainischen Freunde reagierten, sagte der österreichische Chefdiplomat Alex­ander Schallenberg. „Aber einzelne Unternehmen herauszugreifen und andere nicht, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.“ Neunzig Prozent der westlichen Firmen seien weiter in Russland vertreten, auch wenn einige ihr Geschäft ruhen ließen.