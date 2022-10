Putins Krieg : Eine Schutztruppe für die Ukraine

Die Ukraine wehrt sich so erfolgreich gegen Russland, dass es Zeit wird, über Frieden nachzudenken. Wie er aussehen könnte, ist unklar, aber es gibt Möglichkeiten. Manche Fachleute glauben, dass Russlands Invasionsmacht sich gerade auflöst. Wenn das stimmt, könnte der Krieg spätestens dann enden, wenn sie aus dem letzten ukrainischen Dorf vertrieben ist. Es ist aber auch möglich, dass der Vorstoß der Ukrainer im Schlamm des kommenden Herbstes stecken bleibt und die russische Armee sich fängt, bevor das ganze Land befreit ist.

Welches Szenario eintritt, wird von der Risiko- und Opferbereitschaft beider Seiten abhängen. Bei den Russen wird es darauf ankommen, ob Putin seine nuklearen Drohungen noch steigert oder ob glaubwürdige Gegendrohungen aus Amerika ihn abschrecken. Die Ukrainer wiederum werden eine schreckliche Rechnung aufmachen müssen: Wie viele Menschen wollen wir opfern, um weitere Gebiete zu befreien? Und falls die Opfer nicht grenzenlos sein sollen: Wie viele Bürger müssten wir Putins Tyrannis überlassen, wenn wir stoppen, bevor das ganze Land befreit ist? Von all diesen Fragen wird abhängen, wann beide Seiten zum Waffenstillstand bereit sind und wo dann die Kontaktlinie liegt. Wie die Ukraine sie beantworten will, ist ihre souveräne Entscheidung. Niemand darf ihr dreinreden. So oder so ist die Entscheidung furchtbar.