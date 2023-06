Die Appelle an die Vernunft zeigen Wirkung: Auch die zweite Kongresskammer stimmt für den Schuldendeal. In wenigen Tagen wäre der US-Regierung sonst das Geld ausgegangen.

Der Zeitdruck war groß. Und am Ende siegte der politische Wille, die drohende Zahlungsunfähigkeit Washingtons abzuwenden. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am späten Donnerstagabend auch der Senat für den Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten bis Anfang 2025 ausgesetzt wird. Mit 63 zu 36 Stimmen billigten die Senatoren die Vorlage, auf die sich zuvor Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, verständigt hatten. Nun kann der Entwurf Biden zur Unterschrift vorgelegt werden, bevor dem Bund am 5. Juni das Geld ausgegangen wäre.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Damit endete eine wochenlange Zitterpartie, welche Washington gelähmt und die Weltwirtschaft in eine Krise gestürzt hätte. 44 Demokraten und 17 Republikaner sowie zwei unabhängige Senatoren stimmten am Ende in der zweiten Kongresskammer für die Vorlage, die am Mittwochabend schon eine breite Mehrheit in der ersten Kammer gefunden hatte. Die Nein-Stimmen kamen von vier Demokraten, 31 Republikanern und einem unabhängigen Senator. Als Gegenleistung für die vorübergehende Aussetzung der Schuldengrenze mussten die Demokraten hinnehmen, dass die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren eingefroren werden. So wurde sichergestellt, dass der Bund zahlungsfähig bleibt. Finanzministerin Janet Yellen hatte gewarnt, dass ihr Ressort ansonsten am Montag die Zahlungsunfähigkeit hätte vermelden müssen.

Die Republikaner wehrten sich wochenlang

Nach den beiden Abstimmungen im Kongress muss der Präsident nun das Gesetz ausfertigen. In den Vereinigten Staaten legt der Kongress in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Wie zuletzt 2011 drohte der parteipolitische Streit das Land finanzpolitisch an den Abgrund zu führen, wie Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, gewarnt hatte.

Die Republikaner, die seit Jahresanfang über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügen, wehrten sich wochenlang dagegen, einer Anhebung der Schuldenobergrenze zuzustimmen. Sie verlangten deutliche Kürzungen der staatlichen Ausgaben. Sie argumentierten, die staatlichen Ausgaben seien außer Kontrolle geraten und hätten ein verantwortungsloses Ausmaß angenommen. Die Demokraten wiederum warfen den Republikanern vor, das Land zur Geisel zu nehmen.

Mehr zum Thema 1/

Biden und McCarthy hatten in den vergangenen Wochen in zähen Verhandlungen um einen parteiübergreifenden Kompromiss gerungen und erst am vergangenen Wochenende einen Deal präsentiert. Dieser sieht vor, dass der Umfang des Bundeshaushalts, den die Demokraten unter Biden eigentlich vergrößern wollten, faktisch eingefroren wird. Dafür werden die Budgets vieler Bundesbehörden und Ministerien angepasst. Die Republikaner konnten auch durchsetzen, dass Empfänger bestimmter Sozialleistungen einen Job nachweisen müssen. Die Demokraten wollten die staatlichen Einnahmen eigentlich durch die stärkere Besteuerung von Reichen erhöhen. Dagegen wiederum stemmten sich die Republikaner.

In beiden Parteien gibt es Kritik an dem Kompromiss. Im linken Flügel der Demokraten wurden die Kürzungen im Sozialsektor beklagt. Im rechten Flügel der Republikaner wird kritisiert, dass die Einsparungen nicht weit genug gehen.